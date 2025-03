"NDR Talk Show": Diesen großen Traum hat TV-Star Hans Sigl

Hamburg - Seit 2008 begeistert er als " Der Bergdoktor " Millionen Fans, sorgte erst vor Kurzem mit der 18. Staffel für Rekordquoten . Am gestrigen Freitagabend war Schauspieler Hans Sigl (55) in der " NDR Talk Show " zu Gast.

Schauspieler Hans Sigl (55) hat in der "NDR Talk Show" über seinen großen beruflichen Traum und seine Social-Media-Auszeit gesprochen. © NDR/Uwe Ernst

Im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen (65) verriet der Österreicher unter anderem, dass er trotz des riesigen Erfolgs der ZDF-Serie einen beruflichen Traum habe, der sich noch nicht erfüllt habe.

"Der rote Teppich interessiert mich wenig, aber in einem Film mitzuwirken, der für einen Oscar nominiert ist, das ist auf der Bucketliste", verdeutlichte der 55-Jährige - und ergänzte: "Man weiß ja nicht, was noch so alles passieren wird."

Der Oscar oder Academy-Award ist der bekannteste und wichtigste Filmpreis überhaupt, der alljährlich in Los Angeles in zahlreichen Kategorien verliehen wird. Am 2. März fand die 97. Ausgabe der Preisverleihung statt.

Hätte das Event einige Tage früher stattgefunden, hätte Sigl vermutlich wenig bis gar nichts davon mitbekommen: Im Januar und Februar gönnte sich der Schauspieler ein Digital Detox. Oder wie er es nennt: "Handy-weg-Zeit".

Die Auswirkungen habe er deutlich gemerkt: "Nach zwei bis drei Wochen spürt man, die Synapsen werden ruhiger. Es dauert tatsächlich so lange, bis man das Gefühl hat, man ist von diesem Dopamin-Wahnsinn runter, dass man besser schläft [...], einen niedrigen Puls hat, und das führt zu einer Verbesserung der Lebensqualität."