"NDR Talk Show": Susanne Daubner verrät Geheimnis ihrer tiefen Stimme

"Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner (63) war am Freitagabend in der "NDR Talk Show" zu Gast. © NDR/Uwe Ernst

Am gestrigen Freitag war die 63-Jährige in der "NDR Talk Show" zu Gast. Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51) klärte die Wahl-Hamburgerin unter anderem über ihre markante, tiefe Stimme auf.

So verdeutlichte Daubner: "Man kann schon trainieren, dass man eine Stimme, die sehr hoch liegt, ein bisschen tiefer kriegt. Was auch gerade gut ist, wenn man den Mann mal auf Linie bringen will. Man hört einfach mehr zu, wenn die Stimme ein wenig tiefer ist."

Sie selbst habe ein derartiges Training aber gar nicht gebraucht, verriet die langjährige Nachrichtensprecherin: "Ich hatte tatsächlich mit 14 Jahren einen Stimmbruch wie die Jungs und habe dann auch plötzlich im Chor die 3. Stimme gesungen."

Dass ihre Stimme etwas Besonderes sei, darüber habe sie sich gar keine Gedanken gemacht - bis sie an einem "Tag der offenen Tür" bei Hörfunk und Fernsehen von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde und ihre Karriere begann.