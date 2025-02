12.02.2025 10:00 5.689 Promis unter Palmen: Iris Klein unter Schock - weil SIE einzieht

Von Nico Zeißler

Thailand - "Is this a TukTuk? Ja? Na dann let's go!" Iris Klein (57) eröffnet nach knapp vier Jahren Sendepause die dritte Staffel von "Promis unter Palmen". Und "freut" sich sicher schon über den überraschend 13. Promi. ACHTUNG, SPOILER! Iris Klein (57, l.) fährt die Krallen aus, denn Yvonne Woelke (46), die neue Freundin ihres Ex-Mannes Peter, zieht ein. © Bildmontage: Joyn/Tan Nian Xing Den ersten Schock müssen die zwölf Eingezogenen um Claudia Obert (63), Cosimo Citiolo (43) und Lisha Savage (38) zu Showbeginn verkraften. Die Gewinnsumme betrage maximal 50.000 Euro und müsse erst erspielt werden, wird verkündet. In den beiden ersten Staffeln hatten die Sieger Bastian Yotta (48) und Giulia Siegel (50) noch je 100.000 Euro kassiert. Eine weitere schlimme Überraschung kommt im Laufe der Ausstrahlung auf Iris Klein zu. Die im Rosenkrieg mit Ehemann Peter Klein (57) liegende Katzenberger-Mama staunt nicht schlecht, als plötzlich Yvonne Woelke (46) auf der thailändischen Matte steht. "Das ist die Drecksschl**pe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat", wird die "Forsthaus Rampensau"-Gewinnerin in Folge 2 von Iris angekündigt. Promis unter Palmen Von Lotto-Millionär bis DSDS-Sängerin: "Promis unter Palmen" kommt zurück Überraschend schlank kommt in der damals wegen Mobbings und Willi Herrens (†45) Tod eingestellten SAT.1-Realityshow Menowin Fröhlich (37) daher. Der jeweils Zweitplatzierte von DSDS und "Promi Big Brother" wolle nun endlich siegen - nach einer Magenverkleinerung mit nun 70 Kilo weniger. Gesangskollegin Melody Haase (30) ist baff: "Alter, hast du 100 Kilo abgenommen?" Die 30-Jährige habe sich übrigens in Vorbereitung auf die Show Lachssperma ins Gesicht spritzen lassen. Zwei frühere DSDS-Kandidaten: Melody Haase (30) und Menowin Fröhlich (37). © Bildmontage: Joyn/Tan Nian Xing Promis unter Palmen: "Der Cast ist 50 Prozent cringe, 50 Prozent krass" Standesgemäß wird "Promis unter Palmen"-Urgestein Claudia Obert (63) zur Unterkunft getragen. © Joyn/Tan Nian Xing Eine Sonderrolle bekommt in "Promis unter Palmen" Claudia Obert, Teilnehmerin der 1. Staffel, zugesprochen. Die trinkfreudige Klamottenverkäuferin darf sich als Einzige ihr Bett aussuchen und wählt das Schlafzimmer mit Lotto-Millionär Kürsat "Chico" Yildirim (43). Außerdem darf sie nicht für den ersten Auszug nominiert werden. Der Cast, zu dem ansonsten noch "Teppichluder" Janina Youssefian (41, erster TV-Auftritt nach "Geh doch wieder in den Busch zurück"-Skandal im Dschungelcamp 2022), Fußball-Europameister Eike Immel (64), Kim Virginia Hartung (29), Nikola Glumac (28) und Chris Manazidis (38) gehören, sei laut Lisha "50 Prozent cringe, 50 Prozent krass". Promis unter Palmen Nach "Promis unter Palmen"-Aus: Diese Show verspricht noch mehr Krawall Die neue Staffel "Promis unter Palmen" zeigt SAT.1 ab 17. Februar immer montags um 20.15 Uhr. Eine Woche vorher sind die Folgen bei Joyn PLUS+ streambar.



Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Tan Nian Xing