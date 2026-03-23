Ohnmacht in TV-Show! Promi sekundenlang bewusstlos
Thailand - Erschreckende Szene im Halbfinale von "Promis unter Palmen"! Dilara Kruse (34) wird ohnmächtig und SAT.1 zeigt die bangen Sekunden quasi ungefiltert. Auch, weil ein anderer Kandidat besonnen und anscheinend richtig reagiert.
Im letzten Kapitänsspiel müssen die Teilnehmer eine acht Meter hohe Strickleiter emporkraxeln, ihren auf dem Helm befestigten Becher mit Schampus füllen und den ganzen Weg wieder nach unten steigen - mit möglichst wenig Flüssigkeitsverlust.
Immer wieder schlägt Dilara mit ihren Knien auf den Sprossen auf, gibt sich schließlich kraftlos geschlagen. Ihre aufgeschürften Knie werden verbunden, bevor es zurück in die Villa geht.
Dort möchte sich Kevin Wolter (38) um die vereiterten Wunden kümmern und entfernt die Verbände. Dann der Schock. "Warte, mir ist schlecht, mir ist schwindelig, ich kipp um", sagt die Frau von Ex-Nationalspieler Max Kruse (38).
Im nächsten Augenblick sackt Dilara in sich zusammen, ist bewusstlos. Der Bodybuilder, der eine Sanitätsausbildung bei der Bundeswehr gemacht hat, gibt ihr Klapse ins Gesicht, hebt ihre Beine an, damit das Blut in den Kopf fließt.
Nur wenige Sekunden später ist die Spielerfrau wieder bei Bewusstsein, reißt die Augen weit und fragt: "Was ist passiert?" Kevin verordnet ihr eine mindestens einstündige Bettruhe. Dilara, der es deutlich besser geht, scherzt: "'Ne Stunde? Na, so lang kann ich mich auch nicht entspannen."
Krass: Dilara nominiert Kevin, der aber auch ohne ihre Stimme aus der Show geflogen wäre. Gina-Lisa Lohfink (39) ist sprachlos: "Wie kann man den Kevin rauswählen, der dir das Leben gerettet hat?"
Promis unter Palmen: "Geil, die Scheiße kommt hoch"
Zuvor hatte sich Dilara bei Edith Stehfest (30) und Gina-Lisa über deren Toilettenverhalten beschwert.
"Ihr müsst aufhören, euer Klopapier in die Toilette zu schmeißen. Das kann Verstopfung bringen und dann kommt die Scheiße hoch - das weiß doch jedes Kind", so die 34-Jährige.
Gina-Lisa nimmt den Tadel nicht ernst und macht sich lustig: "Geil, die Scheiße kommt hoch. Pipikacka, uh, uh."
Dilara echauffiert sich im Gespräch mit Franziska Temme (30) weiter über die Übeltäterinnen, doch der Feind hört mit. "Jetzt reicht's doch, Dilara, wir haben es beim ersten Mal verstanden", ist Edith genervt.
Die neuen Folgen "Promis unter Palmen" seht Ihr ab sofort immer montags bei Joyn PLUS+. Episode 7 läuft am kommenden Montag, um 20.15 Uhr, bei SAT.1.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn