"Reality Awards 2024" im Liveticker: Die Show beginnt mit einem großen Knall!

Am Samstagabend werden erstmals die "Reality Awards" für die beliebtesten Stars und Sternchen des Trash-TV vergeben. TAG24 berichtet mit einem Liveticker.

Von Jonas Reihl

Köln - Nie zuvor hat das Trash-TV so geboomt wie aktuell. Kein Wunder also, dass sich die Stars und Sternchen nun auch über ihre eigene Preisverleihung freuen dürfen. Alles, was Du zu den "Reality Awards" wissen musst, erfährst Du hier im TAG24-Liveticker.

Am Samstag werden erstmals die "Reality Awards" in Köln verliehen. © RTL Wer ist die unumstrittene Reality-Queen 2024 und wer ihr King? Welcher Streit war der krasseste, den Trash-TV-Fans im vergangenen Jahr auf der Mattscheibe verfolgen konnten? Und was war eigentlich der cringeste Moment, den wir bestaunen durften? Genau das wird am Samstagabend in den Kölner MMC-Studios final geklärt! In insgesamt zwölf Kategorien werden dann die beliebtesten Stars und Sternchen sowie Formate geehrt - und TAG24 ist live für Euch dabei! Übertragen wird das Spektakel zudem ab 18.55 Uhr bei RTL+.

20.15 Uhr: Die Show beginnt!

Um Punkt 20.15 Uhr ist es soweit: Die große Preisverleihung in den MMC-Studios in Köln beginnt mit einem großen Knall! Zunächst sind es Kader Loth, Estefania Wollny und Melody Haase, die die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem eigenen Song begrüßen, dann übernimmt Reality-Ikone Calvin Kleinen das Mikro und schmettert seinen Ballermann-Hit "Sophia" aufs Parkett, um Moderatorin Sophia Thomalla auf die Bühne zu holen.

Aleks Petrovic ist in insgesamt vier Kategorien für die Awards nominiert. © RTL / Frank J. Fastner

19.49 Uhr: Aleks und Vanessa kündigen "Big News" an

Bei Aleks Petrovic und seiner Vanessa geht es derzeit Schlag auf Schlag! Nachdem erst kürzlich die Verlobung der beiden Realitystars bekannt geworden ist, kündigt Aleks für die nächsten Tage weitere "Big News" an. Um was es sich dabei handelt, verrät der "Sommerhaus"-Star allerdings nicht.

19.42 Uhr: Realitystars noch zurückhaltend

Egal, ob Yasin Mohamed, Gigi Birofio oder Gerda Lewis - bislang geben sich die Realitystars noch deutlich zugeknöpfter, als wir sie im TV kennen und lieben gelernt haben. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Stimmung im Laufe des Abends noch auflockern wird.

Auch "Princess Charming" Lea Hoppenworth ist vor Ort. © RTL / Julia Feldhagen

19.19 Uhr: Maurice Dziwak stichelt gegen Gigi Birofio

In gleich vier Kategorien ist Maurice Dziwak nominiert. So viele Nominierungen hat sonst nur Erzrivale Aleks Petrovic. Einschüchtern lassen will sich der "Löwe" davon allerdings nicht. Besonders freut sich der Ruhrpottler dabei über die Chance, zum lustigsten Realitystar des Jahres gekürt zu werden - auch, weil er immer authentisch sei, wie er meint. Anders ist das seiner Meinung nach zum Beispiel bei Gigi Birofio, bei dem laut Maurice nicht immer alles ehrlich sei.

19.10 Uhr: Gerda Lewis muss sich unangenehmen Fragen stellen

Nur zehn Minuten nach Start der großen Gala kommt gleich das Salz in die Suppe! Zu Gast bei Olivia Jones ist Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gerda Lewis - und die muss sich gleich pikanten Fragen zu Ex-Freund Jannik Kontalis stellen. Zum Beziehungsaus und den Gerüchten zu Janniks Untreue will Gerda allerdings nichts sagen - auch nach mehrfachem Nachhaken von Olivia Jones bleibt das Model knallhart und lässt sich nichts entlocken.

Olivia Jones begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer live vom roten Teppich. © RTL/Julia Feldhagen

19.00 Uhr: Der Startschuss ist gefallen!

Los geht's in den Kölner MMC-Studios! Reality-Legende Olivia Jones und Trash-TV-Ikone Calvin Kleinen begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Roten Teppich!

18.41 Uhr: Diese Stars und Sternchen haben alle getäuscht

Egal, ob Seitensprung oder unauthentisches Auftreten - auch im vergangenen Jahr sind einige Reality-Stars als "Faker" aufgefallen. Doch wer von ihnen war der oder die Größte? Diese Stars und Sternchen wollen sich die Krone des "Faker des Jahres" holen: Aleks Petrović – "Kampf der Realitystars"

Anna-Carina Woitschack – "Die Verräter"

Serkan Yavuz – "Das Sommerhaus der Stars" / "The 50"

Xander Stephinger – "Make Love, Fake Love"

18.38 Uhr: Sie haben für die cringesten Momente gesorgt

Claudia Obert & Max Suhr – "Das Sommerhaus der Stars"

Josh Stodel – "Temptation Island"

Aleks Petrović – "Das Sommerhaus der Stars"

18.30 Uhr: Diese Trash-TV-Gesichter sind als beste Realitystars nominiert

"Realitystar des Jahres" (weiblich) Cecilia Asoro

Danni Büchner

Emmy Russ

Georgina Fleur

Kader Loth

Kim Virginia Hartung

Leyla Lahouar

Paulina Ljubas

Sandra Sicora

Theresia Fischer "Realitystar des Jahres" (männlich) Aleks Petrović

Calvin Kleinen

Cosimo Citiolo

Gigi Birofio

Maurice Dziwak

Max Bornmann

Mike Heiter

Sam Dylan

Tommy Pedroni

Yasin Mohamed

18.06 Uhr: Diese Stars und Sternchen wollen "Lustigster Realitystar des Jahres" werden

Emmy Russ – "Are You The One – Reality Stars in Love" / "Reality Queens"

Gigi Birofio – "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Maurice Dziwak – "Das Sommerhaus der Stars" / "Kampf der Realitystars"

Winfried Glatzeder – "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"

Der "maskuline Mann" Aleks Petrovic und "Löwe" Maurice Dziwak sind in mehreren Shows heftg aneinander geraten. © RTL

17.57 Uhr: Das sind die Nominierten für den "Beef des Jahres"