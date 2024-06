Neue Reality-Show: Direkt zum Start gibt's den Nippelblitzer!

Suriname - Na das geht ja gut los! In der neuen RTL-Show "Reality Queens" ist ein Teil der zwölf Damen "auf High Heels" natürlich totaaal überrascht, dass sie im südamerikanischen Regenwald campen und mit dem Nötigsten auskommen müssen, statt in Saus und Braus zu leben. Für 50.000 Euro Preisgeld muss man aber natürlich auch was machen ...