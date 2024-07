"Rote Rosen": Ex-GZSZ-Star übernimmt Rolle in beliebter ARD-Telenovela

In den Kommentaren machte schnell der Name "Lea Marlen Woitack" die Runde und damit sollten die Fans auch recht behalten. Die 37-Jährige wird in der kommenden Staffel eine Rolle übernehmen. Ein bisschen hatte sie sich aber auch selbst verraten, als sie vor einigen Wochen ein Video aus der Maske gepostet hatte. Neben den Likes ihrer neuen Kollegen hatte sie auch Alessia Mazzola verlinkt.

Neben ihrem Job als Schauspielerin arbeite sie auch als Professorin an einer Hochschule und unterrichte dort, fuhr sie fort. "Und dann habt ihr mich vielleicht schon einmal in einer Daily Soap gesehen", verriet sie. Und sorgte damit schon fast für den entscheidenden Tipp: "die ' Gute Zeiten, schlechte Zeiten ' heißt".

Wie gewohnt wurde diese auf dem Instagram-Kanal der "Rosen" geheimnisvoll vorgestellt. "Ihr kennt mich noch nicht, aber was ich euch verraten kann, ist, dass ich sehr, sehr gerne mit meinem kleinen Hund und meinem selbst gestalteten kleinen Wohnwagen in den Urlaub fahre", sagte eine weibliche Stimme, die in einem verschwommenen Video zu sehen war.

So wurden in den vergangenen Tagen bereits Alessia Mazzola (24) als "Bella" und Luzie Buck (41) als "Jenny" vorgestellt. Nun kam noch eine dritte Person hinzu.

Lea Marlen Woitack (37) spielt in der 23. Staffel der ARD-Telenovela mit. © Screenshot/ARD Mediathek

In der ARD-Mediathek lüftete sie schließlich selbst das Geheimnis und stellte sich den Fans kurz vor. "Ich freue mich jetzt hier in Lüneburg zu sein", erklärte sie und verriet, dass sie zuvor noch nie in der Stadt gewesen sei. "Deswegen bin ich total gespannt auf dieses neue Terrain, was ich hier habe."

Bislang habe sie ihre neuen Kollegen als herzlich, kreativ und inspirierend kennengelernt. "Die Menschen sind so toll hier in diesem Team", gestand Woitack, die auch kurz erklärte, was sie mache, wenn sie nicht vor der Kamera stehe.

"Wenn ich nicht drehe, bin ich Professorin an einer Hochschule und bin da in der Lehre. Ich halte Vorlesungen und konzipiere den Studiengang mit", erklärte sie. Zudem habe sie Theater gespielt und an einigen kleineren und größeren Projekten teilgenommen.

Etwas überrascht ist die gebürtige Hannoveranerin hingegen vom Wetter, wobei ihr das nicht so ganz neu sein sollte. "Aber ist so lange hier, dass ich im Norden gelebt habe", sagte die Schauspielerin. "Ich muss sagen, es hat mich im wahrsten Sinne kalt erwischt." So hatte sie während eines Außendrehs in einem Park "zehn Schichten Winterklamotten drunter, weil es einfach so schweinekalt ist".

Drei neue Schauspielerinnen sind damit also in der neuen Staffel, die ab dem 19. August ausgestrahlt wird, dabei. Woitack wird die Rolle von "Svenja" übernehmen.