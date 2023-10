Neue Show bei RTL: Tierosteopath begeistert sogar zahlreiche Promis mit seinen Händen

Murat Colak (32) hilft nicht nur Menschen, sondern auch Tieren. © RTL

Was haben Lukas Podolski (38), Pietro Lombardi (31), Evelyn Burdecki (35) und Amira Pocher (31) gemeinsam? Ganz genau: Sie alle lassen sich von dem Chiropraktiker "durchknacken". "Ich weiß nicht, was seine Hände alles können, aber auf jeden Fall Schmerzen heilen", so der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" Pietro in einem RTL-Interview.

Doch der 32-Jährige kümmert sich nicht nur um die Schmerzen von Menschen, sondern auch um die von Tieren. Und deshalb feiert Murat am Sonntag ab 15.45 Uhr auch sein Fernsehdebüt bei RTL.

Dann wird erstmals "Der Knochenknacker - Tierisch verrenkt" auf den Bildschirmen laufen. Aber wie genau kam er überhaupt darauf, auch Tiere zu behandeln?

Ausschlaggebend dafür war wohl sein Hund Bones, der für ihn wie ein Sohn sei.