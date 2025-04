Promis fassungslos von verwahrloster Leichen-Wohnung: "Das geht noch schlimmer?"

Ja, es ist Urin. Der Verstorbene, ein gelernter Maurer, hat wegen einer defekten Toilette also in Flaschen uriniert und diese zugeschraubt gehortet. Unvorstellbar und doch keine Seltenheit.

In einem Raum, es könnte das Wohnzimmer gewesen sein, liegen unzählige Plastikflaschen mit einer orangebraunen Flüssigkeit herum. "Das ist keine Apfelschorle und auch kein Energydrink", muss Kundt verkünden. Olivia Jones ungläubig: "Da ist Pisse drin?"

Die Badewanne ist gefüllt mit dunklem Wasser, das Klo wurde offensichtlich jahrelang nicht mehr benutzt, der Toilettenrand ist mit einer krustig-braunen Schicht bedeckt. In der Schüssel steckt ein länger Stock - vermutlich hatte der Bewohner versucht, eine Verstopfung zu lösen.

"Ich konnte überhaupt nicht greifen, dass dort mal jemand gewohnt hat", so Jones. "Dass ein Leben so entgleisen kann, hab' ich nicht für möglich gehalten." Das komplette Haus ist vermüllt, riesige Spinnweben erstrecken sich über die Räume, der Geruch ist äußerst gewöhnungsbedürftig und schon gar nicht alltäglich.

"So schlimm wird es nicht sein", hofft die Dragqueen noch, bevor sie das Haus im nordsächsischen Mockrehna betritt, in dem vor Kurzem ein Mann verstorben ist. Dann folgt der Schock.

Hallaschka und Jones beschäftigen sich in "Sterben für Anfänger" wieder mit dem Tod. © RTL/Christopher Kurr

Denn das, was die Kamera an diesem Tag einfängt, erlebe der Leipziger Tatortreiniger wöchentlich. Etwa 60 Prozent seiner Fälle hätten mit Verwahrlosung und einem einsamen Tod zu tun. Eine alarmierende Zahl.

Dem Einsatz rankt Thomas Kundt auf einer Horror-Skala von 1 bis 10 auf eine 7. "Wie, das geht noch schlimmer?", fragt sich Olivia, bevor sie den Dreh abbricht.

Für Hallaschka geht's weiter ins Obergeschoss. Auch hier herrschen Zustände wie auf einer Müllhalde. "Wo hat denn hier noch ein Mensch gewohnt? Es ist ja kein Quadratmeter frei. Das ist so traurig, das ist so ein Drama, wenn das von einem Leben übrig bleibt."

Kundt frage sich in solchen Fällen immer, was passieren muss, dass ein Mensch so etwas zulässt.

Die zweite Staffel "Sterben für Anfänger" mit vier neuen Folgen läuft ab 9. April auf RTL+.