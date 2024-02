"Ehrlichkeit, Respekt und ..." - "Schwiegertochter gesucht"-Ingo verrät seine Liebes-Tipps

Ingo (33) und Annika (33) sind seit über fünf Jahren ein glückliches Paar. © Instagram/ingonator_official (Screenshot)

Mittlerweile sind Ingo und seine Annika (33) bereits seit fünfeinhalb Jahren ein Paar. Dass es den beiden mit ihrer Liebe sehr ernst ist, zeigten sie vor anderthalb Jahren mit einer Traumhochzeit.

Doch auch bei den beiden Turteltauben gab es in der Vergangenheit nicht nur Bilderbuch-Momente. In einer Phase kriselte es sogar so schlimm, dass sich Ingo und Annika zeitweise trennten.

Von der Beziehungskrise ist heute nichts mehr zu spüren. Bei der Fashionshow "Geboren, um Großes zu erschaffen" in Berlin, die von Ingos Trauzeugen Eric Sindermann (35) organisiert wurde, schwärmt der 33-Jährige: "Wir sind glücklich verheiratet, sind immer ehrlich, immer offen zueinander."

Werte, die Ingo auch während der Beziehung lebt. Schließlich gab es bei den beiden nicht immer nur eitel Sonnenschein. Insbesondere das vergangene Jahr war schwierig, erzählt Annika.