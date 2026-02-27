Drama bei "Shopping Queen": Muss Kandidatin nackt auf den Laufsteg?
München - Am letzten Tag der "Shopping Queen"-Woche in München macht es Kandidatin Ella besonders spannend. Denn mit nur noch fünf Minuten auf der Uhr hat sie noch keine Klamotten gekauft.
Ella Hai-Anh (36) bekommt einen von Guido Maria Kretschmer (60) designten Pullover und muss dazu einen Look im Stil der Netflix-Serie "Bridgerton" kreieren.
Dabei nimmt sich Ella wohl die Charaktere der Serie zum Vorbild und sorgt für jede Menge Drama: Denn die Zeit ist nicht auf der Seite der 36-Jährigen.
Zwar findet sie gleich zu Beginn in einer Boutique in der Münchner Innenstadt einen puderfarbenen Rock, Schuhe und Accessoires. Doch dann zögert sie plötzlich: "Ich vermisse irgendetwas".
So lässt Ella den Komplett-Look liegen und will sich lieber nochmal woanders umschauen. Ein Fehler, denn im anderen Geschäft gibt es auch nicht das, was ihr vorschwebt.
Statt gleich zurück ins erste Geschäft zu gehen, wiegt sich Ella in Sicherheit und geht stattdessen zum Frisör. Dabei rennt ihr die Zeit davon - plötzlich bleibt nur noch einer Viertelstunde Zeit, um quer durch die Stadt zur Boutique zu fahren.
"Shopping Queen"-Produktion macht Kandidatin Ansage: "Da wärst du dann die Erste"
"Stell dir vor, jetzt ist der Laden zu", verfolgt Guido das Geschehen in Sorge. "War schon jemand mal nackt auf dem Laufsteg?", fragt Ella das Team im "Shopping Queen"-Bus. "Da wärst du dann die Erste", wird ihr von der Produktion mitgeteilt.
In den letzten fünf Minuten schafft sie es ins Geschäft, der erste Nackt-Auftritt der "Shopping Queen"-Geschichte kann gerade noch abgewendet werden. "Gott sei Dank", ist auch Guido erleichtert.
Das ganze Drama hat sich am Ende gelohnt. "Ich finde, sie ist wie aus der Serie gesprungen", ist der Designer begeistert. "Für mich der beste Look der Woche".
Das wird auch in den Punkten deutlich. Von ihren Mitstreiterinnen bekommt Ella 37 Punkte. Mit Guidos Top-Bewertung setzt sie sich an die Spitze der Gruppe und wird zur "Shopping Queen" von München gekürt.
"Shopping Queen" läuft immer montags bis freitags, um 15 Uhr, auf Vox oder online bei RTL+.
Titelfoto: RTL+