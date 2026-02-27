Drama bei "Shopping Queen": Muss Kandidatin nackt auf den Laufsteg?

München - Am letzten Tag der " Shopping Queen "-Woche in München macht es Kandidatin Ella besonders spannend. Denn mit nur noch fünf Minuten auf der Uhr hat sie noch keine Klamotten gekauft.

Guido Maria Kretschmer (60) verleiht seiner Meinung durch den Fächer Ausdruck. © RTL+

Ella Hai-Anh (36) bekommt einen von Guido Maria Kretschmer (60) designten Pullover und muss dazu einen Look im Stil der Netflix-Serie "Bridgerton" kreieren.

Dabei nimmt sich Ella wohl die Charaktere der Serie zum Vorbild und sorgt für jede Menge Drama: Denn die Zeit ist nicht auf der Seite der 36-Jährigen.

Zwar findet sie gleich zu Beginn in einer Boutique in der Münchner Innenstadt einen puderfarbenen Rock, Schuhe und Accessoires. Doch dann zögert sie plötzlich: "Ich vermisse irgendetwas".

So lässt Ella den Komplett-Look liegen und will sich lieber nochmal woanders umschauen. Ein Fehler, denn im anderen Geschäft gibt es auch nicht das, was ihr vorschwebt.

Statt gleich zurück ins erste Geschäft zu gehen, wiegt sich Ella in Sicherheit und geht stattdessen zum Frisör. Dabei rennt ihr die Zeit davon - plötzlich bleibt nur noch einer Viertelstunde Zeit, um quer durch die Stadt zur Boutique zu fahren.