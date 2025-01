Final-Look fällt bei Guido durch: "Wenn ich an der Macht wäre, würde das 'ne Strafe geben!"

Köln - Finale bei "Shopping Queen" in Köln! Auch Celina (28) muss am Freitag einen Look zum Motto "Finde einen angesagten Look rund um deine neue Winterjacke" eintüten, doch die Marketing-Communications-Managerin beweist kein glückliches Händchen, wie nicht nur Star-Designer Guido Maria Kretschmer (59) findet.