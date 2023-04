Finale bei "Shopping Queen" aus Berlin: "Als hätte sie Valium eingeworfen"

Berlin - Es ist Finaltag bei " Shopping Queen " aus Berlin : Harry-Potter-Fan Lara (25) zauberte am letzten Tag ihr Outfit rund um die Radlerhose und stand dabei ein wenig neben sich.

Am Finaltag bei "Shopping Queen" suchte Lara (25) nach dem perfekten Outfit rund um die Radlerhose. © RTL / Constantin Ent.

Die Schauspielerin und Sängerin lebt eigentlich in Los Angeles, ist derzeit aber auf Promotour in der Hauptstadt. Daher wohnt die 25-Jährige momentan wieder in ihrem mädchenhaften Kinderzimmer.

Die 25-Jährige dreht im Harry-Potter-Kostüm Videos auf Twitter. Doch im Alltag trägt die Schauspielerin gerne Hoodies und lange Shirts. Ihren Style würde Lara in zwei Worten beschreiben: "New York". Im Monat gäbe die 25-Jährige bis zu 1000 Euro aus. Ob das Budget für ihren Look gereicht hat?

Guido hatte von der extrovertierten Lara aus L.A. einen Shopping-Tag mit viel Schwung und Elan erwartet. Doch als die 25-Jährige mit ihrer Mama als Begleitung aufbrach, schwelgte Lara in Kindheitserinnerungen und wurde in alter Umgebung zunehmend stiller.

"Sie wird wieder ganz Tochter mit der Mutter; so ganz klein", stellte Guido Maria Kretschmer (57) fest.