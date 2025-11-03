"Shopping Queen" auf den Hund gekommen - Guido gesteht: Das können seine Barsois nicht

München - Bei " Shopping Queen " in München hat sich Designer Guido Maria Kretschmer (60) diese Woche etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn neben fünf Frauen sollen auch deren Hunde in Szene gesetzt werden.

Von diesem Set zum Binden hält Guido (60) an Sabrina (25) nichts. © Screenshot RTL+

"Bitte recht freundlich: Setze Dich und Deinen Hund bei einem Fotoshooting perfekt in Szene", so das Motto. Dazu bekommen nicht nur die Teilnehmerinnen, sondern auch ihre vierbeinigen Begleiter ein Shopping-Budget: Mit insgesamt 700 Euro soll ein kompletter Look für beide entstehen.

Guido ist bekannt für seine Liebe zu Tieren und hat selbst mehrere Barsoi-Windhunde. Die haben sogar ihr eigenes Kindermädchen, das sich um die geliebten Vierbeiner kümmert, wenn Guido und sein Mann Frank unterwegs sind, verrät der 60-Jährige.

Angesichts der Teilnehmerinnen und ihrer Hunde muss sich der Designer aber eingestehen: "Meine Hunde können gar nichts".

"Die können zauberhaft sein und sehen top aus. Aber die machen nicht Plätzchen und Sitzchen. Ich bin froh, wenn sie kommen", witzelt Guido. Anderes ist da Spaniel-Hündin Susi drauf, die mit stolzen 14 Jahren noch einige Tricks auf Lager hat und außerdem bei der Shopping-Tour ihrer Besitzerin Sabrina (25) mithalten kann.