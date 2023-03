"Shopping Queen" aus Dresden: In diesem Shop wird es "geil"

Dresden - In der vierten "Shopping Queen"-Folge aus Dresden wurde es brisant: Für die 1,87 Meter große Elisabeth (22) - genannt Betty - ging es am Donnerstag in einen Erotik-Shop. Die Aufgabe der Lehramts-Studentin war es, den Look der berühmten "New Burlesque"-Tänzerin Dita Von Teese (50) nachzuahmen.