"Shopping Queen" aus Dresden: Ein Hauch Victoria Beckham, doch Guido sieht noch "Luft nach oben"

Dresden - Tag 2 der Dresdner " Shopping Queen "-Woche! Am Dienstag war es Stylistin Claudia (50), die sich unter dem Motto "Best dressed - Zeige, dass du genauso modisch bist wie die Stars" beweisen durfte. Die modebewusste Dresdnerin sollte Style-Ikone Victoria Beckham (48) nacheifern. Doch 100 Prozent zufrieden war Guido Maria Kretschmer (57) nicht ...

Doch ganz so einfach soll es nicht werden - der Pfeil zeigt auf Victoria Beckham. "Begeisterung sieht anders aus", bemerkt Guido. Doch das Worst-Case-Szenario ist es auch nicht.

Nun war Claudia an der Reihe. Von ihren Konkurrentinnen als "taffe Frau" beschrieben wünscht sie sich, dass das Glücksrad auf Madonna (64) landet. Das passende Outfit - "freizügig, Lack und Leder, Sex sells" - hätte sie dafür schon im Kleiderschrank.

Das Glücksrad entscheidet in dieser Woche, welchen Promi-Style die fünf Kandidatinnen beim Shoppen kopieren sollen. Social-Media-Managerin Josi (27) erwischte am Montag direkt ein hartes Los: Sie sollte zu Mode-Ikone Iris Apfel (101) werden.

Doch was ist mit der Sonnenbrille? Claudia hat nur noch 4 Minuten!

Doch in dem Schuhladen gibt es keine High Heels, also stürmen Claudia und Nicole sofort weiter. Eine Ecke weiter werden die Frauen allerdings auch nicht fündig. Letztendlich landen sie im "Deichmann" in der Altmarkt-Galerie.

Nach weiteren Anproben, die aber unter anderem wegen zu kräftiger Betonung von Claudias "Boobs" unerfolgreich blieben, geht es in Richtung Kretschmerstraße weiter. "Da habe ich ne eigene Straße in Dresden und weiß das gar nicht", witzelt der gleichnamige Profi-Shopper.

Schnell rast sie durch denselben Laden wie Josi nur einen Tag zuvor. Mit wenigen Sekunden Restzeit wird dann doch noch die richtige Brille gefunden.

"Gute Momente, aber noch ein bisschen Luft nach oben", findet Guido. Einen Rolli, eine knalligere Tasche oder gar eine Perücke hätte der Mode-Experte sich noch gewünscht.

"Ich hätte am liebsten noch viel mehr Geld ausgegeben", gesteht Claudia, die sich in ihrem neuen Outfit immerhin sehr wohlfühlt. Ihre vier Konkurrentinnen sind sehr zufrieden, aber nicht vollends begeistert. Am Ende gibt es 30 von 40 möglichen Punkten.

In der nächsten Folge "Shopping Queen" aus Dresden ist Influencerin Lyn (31) an der Reihe. Zu sehen ist das Ganze am heutigen Mittwoch um 15 Uhr auf VOX.