"Shopping Queen" in Frankfurt: Besonderer Begleiter sorgt für Schockstarre bei Guido Maria Kretschmer

Frankfurt am Main - Bergfest bei " Shopping Queen " in Frankfurt am Main: Am Mittwoch versuchte sich Jacky (32) als dritte am Wochenmotto "Papas Partygirl! Hol' dir modische Unterstützung für eine wilde Partynacht!". Ihre Begleitung war dabei nicht nur wenig hilfreich, sondern sorgte mit einigen Aussagen sogar für totale Empörung bei Designer Guido Maria Kretschmer (58).

Mittwochskandidatin Jaqueline (32), von Freunden Jacky genannt, geht liebend gerne shoppen. © RTL/Constantin Ent.

Dabei fing mit dem im Vorfeld obligatorischen Besuch im Zuhause der selbstständigen Kosmetikerin eigentlich alles so an wie immer. Doch als die Shopping-Begleitung der 32-Jährigen, in dieser speziellen Vatertagswoche Jackys Papa Matthias, ins Spiel kam, sorgte dieser direkt für den ersten unpassenden Aussetzer.

"Ich gehe sehr ungern shoppen", fiel sein Eingangsstatement aus. Für den Show-Host direkt Anlass, um den ersten flapsigen Kommentar vom Stapel zu lassen. Das "Was? Das ist ja die perfekte Shopping-Begleitung" konnte sich Guido einfach nicht verkneifen.

Trotzdem ging es mit 500 Euro und vier Stunden Zeit ab ins Einkaufsgetümmel in Frankfurt. Dabei hatte die Zweifach-Mama scheinbar Rücksicht auf den Shopping-Muffel an ihrer Seite genommen. Denn schon im ersten Laden schnappte sich Jacky einen schwarzen Bleistiftrock, der sich schließlich auch zum finalen Look mausern sollte.

Während das Multitalent, das neben ihrer Haupttätigkeit auch zusammen mit ihrem Mann Musik produziert und obendrein als Malerin aktiv ist, durchaus vor Freude über den schnellen Volltreffer freudig im Dreieck sprang, fühlte sich ihr Papa "sehr unwohl".

Es sollte nicht die letzte fragwürdige Bemerkung von Matthias bleiben.