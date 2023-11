"Shopping Queen" mit GZSZ-Stars: Als Guido Maria Kretschmer diese Kandidatin sieht, ist er platt

Potsdam - Tag vier in der Landeshauptstadt: Fünf Kandidatinnen gehen diese Woche beim GZSZ-Sonderformat der VOX-Sendung " Shopping Queen " in Potsdam einkaufen. Eine von ihnen: Vanessa (28), die sich die Krone schnappen will. Sie wird von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Iris Mareike Steen (32, spielt Lilly Seefeld) begleitet.

Bewaffnet mit Sektflöten ziehen Vanessa und Iris los und steigen in den neonpinken Shopping-Queen-Bus. "Ich dachte mir: Teufel trägt Prada - Anna Wintour auf der Fashion Week in Paris", plauderte die 28-Jährige aus, welches Outfit sie sich vorstellt.

"Shopping Queen"-Moderator Guido Maria Kretschmer (58) führt durch das GZSZ-Spezial. © RTL / Andreas Friese

Doch die Mission gestaltet sich schwieriger als gedacht. Vanessa ist zu klein und zu schlank für die meisten Kleider im ersten Laden. In der zweiten Boutique wird sie fündig: ein buntes, langes, schulterfreies Kleid (220 Euro) und schlichte, dunkle Sandaletten (119 Euro) landen in der Einkaufstüte. "Ein bisschen wie Carrie Bradshaw in Paris", urteilt Kretschmer.

In einer Drogerie erbeutet Vanessa vier günstige Sonnenbrillen und grünen Nagellack. Kostenpunkt: knapp 63 Euro.

Die Zeit drängt: Mit einem Restbudget von knapp 93 Euro geht es ab zum Friseursalon. Vanessa war eh mit ihrem Haarschnitt unzufrieden und will eine Mega-Veränderung. Sie entscheidet sich für eine Bob-Frisur, die mit 92 Euro zu Buche schlägt.

Der Rest ist Trinkgeld. Kretschmer ist von Haarschnitt und Make-up begeistert: "Das ist ja ein völlig neuer Stil. Toll! Die ist schon 'ne Type." Für ihn sei es einer der besten Looks der Woche, aber er bemängelt eine fehlende Jacke. Die Kontrahentinnen sehen das anders. Sie stören sich vor allem am Make-up und beklagen die Authentizität des Looks. "Wir haben dich anders kennengelernt. Ich sehe dich in dem Outfit und denke: Sie ist ganz anders", befindet Anett (49).

Am Ende sollte es nicht reichen. Mit 27 von 40 möglichen Zählern landet Vanessa auf dem bislang letzten Platz der Woche. Doreen (50) hat mit 37 Punkten derzeit die Nase vorn, dicht gefolgt von Anett und Monika (36) mit jeweils 35 Punkten.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.