Tag drei beim GZSZ-Spezial von "Shopping Queen": "Französischer gehts nicht!"

Auf der Suche nach einem filmreifen Paris-Outfit wurde Kandidatin Doreen (50, l.) von GZSZ-Star Eva Mona Rodekirchen (47) begleitet. © RTL / Constantin Ent.

Das Motto gab wie immer Mode-Papst Guido Maria Kretschmer (58) vor: "GZSZ in der Stadt der Liebe - Erschaffe einen filmreifen Paris-Look mit den Soapstars!" Dafür hatten Doreen und ihre prominente Begleitung vier Stunden Zeit und 500 Euro zur Verfügung.

Ein Fan von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist die Kandidatin schon mal. "Ich verbinde damit meine Jugend", erklärte Doreen, die als Salesmanagerin in der Pharmaindustrie arbeitet.

Im Duell um die Shopping-Krone wollte der selbsterklärte Trash-TV-Fan mit Zielstrebigkeit punkten. "Das sieht schon mal alles sehr aufgeräumt aus", meinte auch Guido Maria Kretschmer (58) beim Blick in den Kleiderschrank der selbstbewussten Brünetten.

Shopping-Begleitung Eva Mona Rodekirchen sollte Doreen diesmal nicht zu Hause in ihrem Backsteinhaus am Stadtrand treffen, sondern am originalen GZSZ-Set in Babelsberg.

"Ich freue mich, dich kennenzulernen", begrüßte Doreen die Maren-Darstellerin mit einer herzlichen Umarmung. Dann hieß es: Auf ins pinke "Shopping Queen"-Mobil und los!

Eine ganz spezifische Geschichte rund um ihren Look hatte die Kandidatin auch schon: "Ich würde gerne eine Parfum-Herstellerin sein und in die Werbeagentur von 'Emily in Paris' gehen - und Emily soll mein Parfum pitchen."

Cool und elegant sollte es also sein - "ein Hut könnte dazu passen", fand Eva Mona Rodekirchen. Und Experte Guido bestätigte: "Ein Barett zu kurzem Haar wäre ganz wunderbar."