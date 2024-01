"Shopping Queen"-Special: Chaos-Einkauf mit schwangerer Jenny Frankhauser

Frankfurt am Main - Jede Menge Spaß, aber auch jede Menge Chaos verbreiteten Kandidatin Rebecca - genannt "Beccs" - und ihre prominente Shopping-Begleitung Jenny Frankhauser (31) zu Beginn der Woche mit " Shopping Queen " aus Frankfurt am Main .

"Stylische Safari - Kreiere einen modischen Dschungellook mit deiner königlichen Begleitung", lautet das Motto. Denn zum 20-jährigen Jubiläum von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ", das am kommenden Freitag beim Schwestersender RTL in eine neue Staffel startet, erwartet die Kandidatinnen ein Dschungellook-Special.

Jenny (l.) erwies sich zwar als gute Beraterin, für Ruhe sorgte sie allerdings auch nicht. © RTL/Constantin Ent.

Gemeinsam ging es also in die erste Boutique und ziemlich schnell stellte Beccs fest, dass es gar nicht so einfach ist, in vier Stunden ein geeignetes Outfit zusammenzustellen.

"Ich hab' überhaupt keinen Plan", meinte die Social-Media-Managerin. "Das sieht so einfach aus im Fernsehen, ist es aber gar nicht."

Und Jenny? Die zeigte sich zwar als gute Beraterin, Ruhe brachte die 31-Jährige aber auch keine in die Einkaufs-Bemühungen. "Wir sind uns so ähnlich! Ich dachte, eine wäre ein bisschen ruhiger ...", meinte sie und stellte zu Recht fest: "Das ist schon ein kleines Chaos."

So lachten die beiden zwar häufig um die Wette oder Jenny ließ sich im Laden auch mal zwischendurch gerne von Kinderkleidung für den bevorstehenden Nachwuchs ablenken, aber so richtig zielführend erwies sich das alles irgendwie nicht.