Stern TV Spezial: Als Politikerin ihr Gehalt verrät, sind viele Zuschauer genervt

Köln - Was verdient Ihr eigentlich in Eurem Job? "Über Geld spricht man nicht" lautet die Devise in Deutschland. Dass die Deutschen nicht gern über ihr Einkommen sprechen, wird schnell in einer Straßenumfrage von RTL klar. Doch in der Sendung "Stern TV Spezial: Was verdienst Du? Das Gehaltsexperiment" legen einige Menschen die Karten auf den Tisch und sprechen über ihren Lohn, darunter auch Politiker und Schauspieler.