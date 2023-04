"Take Me Out" Girls-Edition: Zwei Buzzer-Ladys lassen Liebes-Bombe platzen!

Köln - Vor der Kamera hatten sie in Sache Liebe keinen Erfolg, dafür aber hinter den Kulissen: Die beiden Buzzer-Ladys Gesa Albrecht und Lena Geissler von " Take Me Out - Girls, Girls, Girls " sind ein Paar!

Im Video-Interview bestätigen die Frauen jetzt ihre Liebesgeschichte. So haben sie sich nach der TV-Aufzeichnung immer öfter getroffen. "Eigentlich war es beim ersten Date schon klar, dass wir uns so schnell nicht mehr gehen lassen", verrät Gesa.

Die Buzzer-Ladys Gesa Albrecht (l.) und Lena Geissler machen ihre Liebe öffentlich. © Montage: Instagram/lenaunicorn

"Wir wohnen schon quasi zusammen und haben auch in Zukunft vor, das offiziell zu machen, also offiziell zusammenzuziehen", strahlt Lena übers ganze Gesicht.

Und noch einen anderen großen Schritt haben die zwei Frauen bereits miteinander gewagt: Sie ließen sich ein Partnerinnen-Tattoo stechen!

Laut Lena haben sie sich schon nach rund drei Wochen Dating zusammen unter die Nadel gelegt. Seitdem ziert ein kleiner Blitz ihre jeweiligen Unterarme - "weil die Liebe eingeschlagen ist wie ein Blitz".

Auch bei Instagram demonstrieren die beiden ihre Liebe mit süßen Pärchenfotos. "2022 wasn't that bad after all" (zu Deutsch: 2022 war letztendlich gar nicht so schlecht), schrieb Lena zum Jahreswechsel zu mehreren verliebten Schnappschüssen mit Gesa.

Die Buzzer-Ladys sind tatsächlich schon das zweite Paar, welches (mehr oder weniger) aus "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" entstanden ist. Auch Ex-Bachelor-Kandidatin Jenny Thiede (35) und Buzzer-Lady Isabella (27) hatten sich nach der Show ineinander verliebt und sind bis heute zusammen.