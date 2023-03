Sächsin Nora bei "Temptation Island" direkt mit Vergebenem im Bett: "Dein Kopf da gefällt mir ganz gut"

Nora Lob (33) will es noch einmal wissen und wird bei "Temptation Island" zur heißen Verführerin! Gleich in Folge 1 gräbt sie am vergebenen Adrian herum.

Portugal/Leipzig - Nora Lob (33) will es noch einmal wissen und wird zur heißen Verführerin! Nachdem sie weder beim "Bachelor" noch bei "Love is King" ihren Traummann fand, tauscht sie die Seiten und gräbt bei "Temptation Island" an vergebenen Jungs herum. Gleich in Folge 1 geht dieser Plan perfekt auf.

Nora Lob (33) landet direkt auf dem Schoß eines vergebenen Mannes. Man könnte es Liebe auf den ersten Blick nennen, was sich zwischen Nora und Adrian (24) abgespielt hat. Wenn da nur nicht der Fakt wäre, dass der Düsseldorfer mit Charline (25) eine Freundin hat, die ihrerseits in der Frauenvilla auf flirtwillige Verführer trifft. Der 24-Jährige ist ihr aber ein ganzes Stück voraus. Denn in der Leipzigerin scheint er schon sein (verbotenes) Perfect Match gefunden zu haben. "Nora ist sehr gefährlich. Da gibt's gar keine Geschwindigkeit mehr zu sagen, sie geht direkt auf Angriff." Auch die Tänzerin ist hin und weg: "Adrian, oh mein Gott, der ist so heiß, da werd' ich einfach schwach. Der ist top trainiert, nett, offen, dieses Lächeln, diese Augen. Der sieht einfach hammermäßig aus." Unverblümt himmelt sie die Fachkraft für Sicherheit und Schutz an: "Du bist so schön!" Der ebenfalls vergebene Adam (26) ist irritiert, dass Adrian und Thorsten Legats (54) Sohn Nico Legat (24) direkt Vollgas geben: "Fragwürdig direkt am ersten Abend."

Temptation Island 2023: Nora Lob wird warm, als Adrians Kopf zwischen ihren Oberschenkeln liegt

Kurz darauf verpasst die Leipzigerin dem 24-Jährigen eine Massage. Mit ordentlich Selbstvertrauen ausgestattet, versucht Adrian, Nora auch direkt klarzumachen, auf dem Schoß welches tollen Hengstes sie Platz genommen hat. "Ich denke mal, ich bin auf alle Fälle der Geilste von den Typen. Das soll nicht eingebildet klingen, aber ich bin auf jeden Fall der Eyecatcher." Allerdings geizt auch die 33-Jährige nicht mit Vorschusslorbeeren für sich selbst: "Ich find' mich schon sehr heiß, ich würde mich selbst flachlegen. Ich bin so was von ein Playgirl. Es macht so viel Spaß auszureizen, wie weit man jemanden bringen kann. Wo will er hin, er wird mir nicht entkommen!" Das zeigt sich kurz darauf auch im Bett des Vergebenen, wo er eine Massage der spärlich bekleideten Sächsin bekommt. Als er sich auf den Rücken dreht und dabei seinen Kopf zwischen ihre Oberschenkel legt, wird Nora ganz warm: "Dein Kopf da gefällt mir schon mal ganz gut." Nico und Loius (27) "erwischen" die beiden bei der Massage, feiern sie dafür. "Nora hat einen super Charakter. Keiner weiß besser als sie, wie man die Jungs verführt und ans Limit geht. Das finde ich sehr interessant", scheint auch der Legat-Sohn bei der Tänzerin angebissen zu haben.

