Temptation Island: "Wenn du Bock hast, Zimmer ist offen für dich!"

Portugal - Dass die kürzlich gestartete 5. Staffel " Temptation Island " die bisherigen vier Jahre in den Schatten stellen könnte, wurde den Zuschauern schon im Trailer bewusst. Vor allem die vergebenen Männer genießen die Auszeit von ihren Freundinnen in vollen Zügen.

Anastasia und Melissa haben schon wieder ein Auge auf Nico geworfen und wittern in dem Partyboy leichte Beute. "Die wollen bisschen mehr, als ich eigentlich möchte", wird es langsam gefährlich für den vergebenen Sohn von Thorsten Legat (54).

Im Gespräch mit einigen Verführern sagt Sarah (23) aus, ihren Partner Nico "nicht einfach rauswerfen" zu wollen, wenn er es in der RTL-Show krachen lässt. Mikael (24) hakt nach, ob das auch so wäre, wenn er mit einer Verführerin schlafen würde. "Dann schon, aber davon gehe ich natürlich nicht aus." Natürlich nicht ...

"Er gibt mir die gewisse Aufmerksamkeit, das ist mir wichtig", so die Berlinerin über den Schweizer, der in Portugal die große Liebe sucht.

Schon in Folge 1 konnten unter anderem die Verführerinnen Nora (33), Melissa (25) und Anastasia (20) einen Volltreffer landen und Jungs wie Nico (24) oder Adrian (24) wuschig machen.

Melissa knabbert auf dem Partyboot aber auch an Adrian herum. © Screenshot/RTL+

Melissa schmiert ihm Honig um den Mund: "Ich glaube, dass du schwach wirst. Du hattest noch nie zwei so heiße Frauen. Und wir hatten auch noch nie einen Dreier und wollen voll gerne mal einen Dreier haben", tänzelt sie vor ihm herum.

Der 24-Jährige ehrlich: "Wäre ich Single, wäre ein Dreier auf jeden Fall drin. Ich träum heut Nacht davon!" Bin mir unsicher, ob seine Sarah das gern hören wird ...

Bei Gruppenausflügen der beiden Villen sind die Gedanken an die Partner erst recht wie weggeblasen.

Melissa findet auf dem Partyboot auch Gefallen an Adrian, dem sie eine zwischen den Zähnen eingeklemmte Weintraube stibitzt und von ihm eine ausgiebige Sonnencreme-Behandlung bekommt. Er bedankt sich dafür mit einer Streicheleinheit ihres Bootys, dem sie ihm demonstrativ entgegenstreckt.

Auch Adam (26) hat in Justynas (26) Dekolleté viel Lichtschutzfaktor zu verreiben.

Und Nico lädt Siria (20) später ein, jeden Tag in seinem Bad zu duschen: "Wenn du Bock hast, Zimmer ist offen für dich." Eindeutige Einladung ... Aber er betont immer wieder: "Ich weiß, was geht und was nicht geht. Ich würde nie mit einer allein aufs Zimmer gehen, mit einer rumknutschen oder intim werden."