Temptation Island: Verführerin rudert nach Belästigungsvorwurf gegen Nico Legat zurück

Nora Lob (34) war als Verführerin in der aktuellen Staffel von "Temptation Island" mit dabei. © RTL/Frank J. Fastner

Mittwochabend veröffentlichte die Leipzigerin ein Statement auf ihrem Instagram-Kanal, mit dem sie die Geschehnisse relativiert.

"Auch ich wurde von den Schlagzeilen in den Medien überrumpelt und überfordert. Ich hab mich zurückgezogen und überlegt, wann und in welcher Form ich etwas gesagt haben könnte, woraus solche Schlagzeilen entstanden sind", so Nora. Es folgt eine Entschuldigung beim Sohn von Thorsten Legat und der Produktion, denn:

"Ich kann die Medienberichte so nicht bestätigen. Es gab eine Auseinandersetzung, ja, aber das konnte schnell durch etwas Abstand und ein Gespräch geklärt werden. Es rechtfertigt nicht solche Schlagzeilen!", stellte die Influencerin und Tänzerin klar.

Von der Produktion habe sie sich außerdem stets gut betreut gefühlt - diese wäre sicherlich auch eingeschritten, wenn etwas passiert wäre.