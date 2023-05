Tierärztin Dr. Mertens: Fiese Vorwürfe ihrer Kontrahentin

Leipzig - So richtig rund läuft es bei und für " Tierärztin Dr. Mertens " noch nicht. Probleme beim Hausausbau und beruflich verstärken sich. Aber immerhin in Sachen Liebe scheint sich für die ARD-Medizinerin immer mehr zu entwickeln.

Luisa Mertens bemerkt ein komisches Verhalten bei Capybara-Männchen Toto. © ARD/Steffen Junghans

Der Hausschwamm-Befall im Wochenendhaus von Susanne Mertens (gespielt von Elisabeth Lanz, 51) ist weiter ein großes Thema. Der holzzerstörerische Pilz wurde an acht tragenden und fünf Querbalken festgestellt, die nun umgehend ersetzt werden müssen.

Sohn Jonas (Lennart Betzgen, 27) fragt seine Mutter, ob sich die enorme Arbeit in Sachen Aufwand und Kosten überhaupt lohne. "Ich wollte das hier, also bringe ich das auch zu Ende. Daran hat sich nichts geändert", so Susanne.

Weiterhin mit schlechter Laune ist ihre Tochter Luisa (Lilly Wiedemann, 20) im Zoo Leipzig unterwegs, findet dort zusammen mit Tierpfleger Conrad "Conny" Weidner (Thorsten Wolf, 58) aber heraus, dass Capybara-Männchen Toto nicht frisst.

Kurz darauf steht eine kleine Betriebsversammlung auf dem Plan, bei der die Beendigung der Probezeit von Cheftierärztin Elif Sahin (Neshe Demir, 40) verkündet wird. "Ich freue mich auf die nächsten, hoffentlich vielen gemeinsamen Jahre", sagt Zoodirektor Jasper Winter (gespielt von Dominik Weber, 38).

Susanne ist darüber natürlich wenig begeistert, hätte selbst gern Sahins Stelle.