Tränenreiche Emmys: An MS erkrankter Serien-Star wird mit Applaus überschüttet

Noch nach ihrer MS-Diagnose hatte die 52-Jährige für die erfolgreiche Netflix -Serie "Dead to Me" vor der Kamera gestanden. Zuvor war sie vor allem für Sitcoms wie "Eine schrecklich nette Familie", "Jesse" und "Samantha Who?" bekannt gewesen, spielte aber auch in zahlreichen Filmen mit.

Doch von einem Auftritt bei den Emmy ließ sie sich am Montagabend (Ortszeit) in Los Angeles dennoch nicht abbringen. Sie war als Laudatorin für die beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie eingeplant.

Die 75. Emmy Awards fanden am Montagabend in Los Angeles statt. © dpa/Invision/Chris Pizzello

Immer wieder brach der Saal in Applaus aus, während die ehemalige Schauspielern sprach. "Vielen Dank! Oh mein Gott! Ihr beschämt meine Behinderung und mich total, wenn ihr aufsteht", sagte sie ironisch zu den Standing Ovations und sorgte damit für Gelächter.

Etwas ernster kündigte Applegate an, dass dies wahrscheinlich ihr letzter Auftritt bei einer Award-Show gewesen sein dürfte. Bereits bei den SAG Awards vor rund elf Monaten hatte sie gesagt, dass dies wohl ihre "letzte Preisverleihung als Schauspielerin" sei.

Auch sonst geizten die Emmys in diesem Jahr nicht mit rührseligen Momenten. Vor allem die Erinnerung an "Friends"-Star Matthew Perry (†54) sorgte für Tränen.

Gemeinsam mit einem Gesangsduo performte Popsänger Charlie Puth (32) zunächst seinen emotionalen Hit-Song "See You Again", ehe das Lied in eine melancholische Version des "Friends"-Titelsongs "I'll Be There For You" mündete.