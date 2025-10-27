"Dittsche"-Comeback dank Show-Diebstahl? Klaas bringt Joko im Finale kein Glück

Unterföhring - ESC-Teilnehmer und "RTL Samstag Nacht"-Legende Olli Dittrich (68) bekommt wieder eine eigene Sendung. Am Sonntag gewann er gegen Joko Winterscheidt (46) bei " Wer stiehlt mir die Show? ".

Hatte in seiner Jubiläumsstaffel gut lachen – bis jetzt. Show-Erfinder Joko Winterscheidt (46) muss in der kommenden Woche versuchen, seine Show zurückzugewinnen. © Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Drehbuchautorin und Schauspielerin Karoline Herfurth (41) musste als Erste die Sendung verlassen, ihr folgte nach der zweiten Gewinnstufe Musiker Olli Schulz (52).

Eine potenzielle Sensation schien nicht mehr ausgeschlossen: Sollte es die Hamburger Wildcard-Kandidatin Jacqueline (37) etwa schaffen, Show-Erfinder Joko seine eigene Sendung streitig zu machen?

Wäre man wieder Zeit, dass einer der unbekannten Teilnehmer das Ruder übernimmt.

Doch es sollte nicht so kommen. Das traditionelle Teleprompter-Spiel wurde durch "Danke, Gleichfalsch" ersetzt. Eine Frage, sieben Antworten – eine davon ist falsch. Man muss so lange abwechselnd eine der Antworten wählen, bis man entweder die gesammelten Punkte "sichert" und damit die Runde beendet.

Oder eben die eine falsche Lösung pickt – und seine erspielten Runden-Punkte verzockt. Mit einer unfassbaren Gelassenheit und fast schon unter dem Radar dahinflatternd schaffte es Entertainer und "Dittsche"-Darsteller Olli Dittrich damit ins große Finale.

Und dort sollte alles anders laufen, als man es als Zuschauer kennt. Denn die Endrunde sollte ohne Moderatorin Katrin Bauerfeind (43) ablaufen.