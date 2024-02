Machtwechsel bei "Wer stiehlt mir die Show?": Joko muss jetzt ans Kandidatenpult wechseln!

Bei "Joko und Blaas" gab Showmaster Joko Winterscheidt (45) mit dem gesamten Publikum an den Blockflöten den Ton an. © Seven.One / Julian Mathieu

Bereits nach der ersten Gewinnstufe hatte sich abgezeichnet, dass seine härteste Konkurrenz wohl die Münchner Wildcard-Kandidatin Marina (28) werden würde.

Sie hatte sich auch schon die erste Münze für das potenzielle Endspiel gesichert, als Sarah Connor (43) bereits als erste Teilnehmerin die Gameshow verlassen musste.

"Ich muss eh die Kinder ins Bett bringen", scherzte die Sängerin über ihr knappes Scheitern nach den ersten vier Runden.

Ein besonderes Highlight zu diesem Zeitpunkt war das Spiel "Joko und Blaas". Das komplette Studio-Publikum war in schwarz-weiß gekleidet angereist und jeder hatte eine eigene Blockflöte im Anschlag.

Gemeinsam flöteten sie dann Songs wie "Like A Prayer" (Madonna) oder "All The Small Things" (Blink 182) auf vereinten Lungen für die Kandidaten. "War das eine Voraussetzung um Tickets zu bekommen?", wollte Lena Meyer-Landrut (32) berechtigterweise wissen.