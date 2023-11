Was für ein Auftakt: Mega-Stifte, Darkroom-Spiele und Radio-Salat bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Unterföhring - Am Sonntagabend lud Show-Erfinder Joko Winterscheidt (44) auf ProSieben zum großen Job-Klau in der inzwischen 6. Staffel " Wer stiehlt mir die Show? " auf.

Selber schuld, wenn er so klug ist: Bei jeder richtigen Antwort erhielt Schauspieler Florian David Fitz (48) einen größeren Stift. © ProSieben/Florida TV / Julian Mathieu

Die beiden Schauspieler Florian David Fitz (48) und Matthias Schweighöfer (42), sowie die Kabarettistin Hazel Brugger (29) haben es – zusammen mit einem in jeder Sendung wechselnden Wildcard-Kandidaten – auf das Moderationspult abgesehen.

Letztere Position war zum Auftakt mit der Studentin Giovanna aus Flensburg besetzt. Sie hatte zwar jede Menge Schlagfertigkeit im Gepäck, allerdings leider nur wenig Glück bei den Antworten und musste bereits als erste das Feld wieder räumen.

Wie in eigentlich jeder Folge gab es wieder ein Spiel (dieses Mal: "Ich glaub, ich dreh' am Rad-io"), bei der seine bekannt gute, hauseigene Band "The Mighty Winterscheidts" mehr als nur Pausenfüller wurden.

So wurden bekannte Songs wie "Despacito" oder "Wildberry Lillet" in verschiedenen Variationen dargeboten. Von New-Orleans-Jazz über sakrale Mönchsgesänge bis hin zur Hyper-Hyper-Version war einiges Geboten, was es alles andere als leicht machte, das Original zu erkennen.

Generell waren die Spiele wieder teils herrlich dämlich, was zu einer besonders kritischen Spielvariante führte: Bei "The Dark Knight weiß es" hatte man nämlich permanent die Angst im Nacken, dass das ProSieben-Notfall-Band automatisch starten könnte.