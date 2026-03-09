WSMDS: Bittere Runden-Pleite für gefeierte Wildcard, Joko dank Taylor Swift im Chefsessel
Unterföhring - Was hätte das für ein Start der elften Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" werden können? Wildcard Lotti (25) hat sich innerhalb kürzester Zeit in die Zuschauerherzen gespielt - und wurde mit doppeltem Pech vor dem Finale ausgebremst.
Direkt vor dem Halbfinale lagen die drei verbliebenen Kandidaten - Musiker Nico Santos (33), Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) und Zuschauer-Kandidatin Lotti - mit jeweils zehn Punkte gleichauf.
Kabarettist Till Reiners (40) hatte zu diesem Zeitpunkt schon den "Walk of Shame" angetreten.
Im Punkte-Zock-Spiel "Ich habe einen setzen" konnte sich mit der letzten Frage die Medizinstudentin aus Hamburg gegen den Sohn des früheren Melitta-Mannes durchsetzen.
Santos ging, die Damen blieben. Allerdings blieben von den zehn Punkten zu Beginn Kandidatin Lotti nur zwei Punkte übrig. Petković lag mit sieben Zählern komfortabel in Führung.
Im Halbfinale - und traditionellen Teleprompter-Spiel - waren dieses Mal nur sieben Lücken pro Spielerin zu füllen. Also deutlich weniger, als man es aus den meisten früheren Varianten kennt.
Ex-Tennis-Star besiegt Alien und scheitert mit den Kansas City Chiefs
Selbst wenn die 25-jährige Wildcard also alles korrekt haben sollte, würden der ehemaligen Weltranglisten-Neunten zwei Punkte zum Ausgleich, drei zum Sieg reichen.
Petković erzielte in dem Setting des fiktiven Filmes "Alien - Dummulus" vier Punkte, Lotti lag nur einmal falsch. Mit 11:8 zog damit die Ex-Athletin ins Finale gegen Show-Erfinder Joko Winterscheidt (47).
Ab hier übernahm wie gewohnt Endspiel-Moderatorin Katrin Bauerfeind (43). Schnell zeichnete sich ab, dass Joko ohne große Probleme hier einen Durchmarsch hinlegen würde.
Andrea Petković konnte ganz kurz noch Mini-Hoffnung schöpfen, als sie mit 2:4 hinten lag und Joko mit einer falschen Antwort ertappte.
Doch so kurz vor dem siegbringenden fünften Punkt sollte es nur eine Frage der Zeit sein. Die Frage: Bei welchem NFL-Team spielt Taylor Swifts Verlobter? Auch wenn Petković Team, Name, Position und Titel nennen konnte: Joko musste nur "Kansas City Chiefs" wissen - was er tat.
Somit moderiert er auch am kommenden Sonntag ab 20.15 Uhr "Wer stiehlt mir die Show?" - wie gewohnt auf ProSieben oder auf Joyn.
Titelfoto: Joyn/Florida TV / Julian Mathieu