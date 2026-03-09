WSMDS: Bittere Runden-Pleite für gefeierte Wildcard, Joko dank Taylor Swift im Chefsessel

Unterföhring - Was hätte das für ein Start der elften Staffel " Wer stiehlt mir die Show? " werden können? Wildcard Lotti (25) hat sich innerhalb kürzester Zeit in die Zuschauerherzen gespielt - und wurde mit doppeltem Pech vor dem Finale ausgebremst.

Unnötig gebremst: Show-Erfinder Joko Winterscheidt (47) hatte bei seinem ersten Matchball im Finale bereits die richtige Antwort aufgeschrieben - und wieder gelöscht. © Joyn/Florida TV / Julian Mathieu

Direkt vor dem Halbfinale lagen die drei verbliebenen Kandidaten - Musiker Nico Santos (33), Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) und Zuschauer-Kandidatin Lotti - mit jeweils zehn Punkte gleichauf.

Kabarettist Till Reiners (40) hatte zu diesem Zeitpunkt schon den "Walk of Shame" angetreten.

Im Punkte-Zock-Spiel "Ich habe einen setzen" konnte sich mit der letzten Frage die Medizinstudentin aus Hamburg gegen den Sohn des früheren Melitta-Mannes durchsetzen.

Santos ging, die Damen blieben. Allerdings blieben von den zehn Punkten zu Beginn Kandidatin Lotti nur zwei Punkte übrig. Petković lag mit sieben Zählern komfortabel in Führung.

Im Halbfinale - und traditionellen Teleprompter-Spiel - waren dieses Mal nur sieben Lücken pro Spielerin zu füllen. Also deutlich weniger, als man es aus den meisten früheren Varianten kennt.