Nackter Mann am Seil und Film-Explosionen: Klaas verliert sensationell bei "Wer stiehlt mir die Show?"

"Nach dieser Runde gehe ich", kündigte Bauerfeind an. "Das wird mir zu viel." Sie sollte recht behalten und als Erste die Sendung verlassen: "Ich wollte ja auch nicht unrealistisch gut sein", gab sie lachend als Begründung an - und konnte somit das Finale moderieren.

Sein groß inszenierter Entfesselungstrick endete damit, dass während des weiteren Quiz-Verlaufs der vierten Spielrunde vor den Kandidaten ein in Zwangsjacke gesteckter Detlef an einem Seil baumelte - ohne Hosen. Keine Panik: Das Seil ging natürlich nicht um den Hals. Doch verstörend war der Anblick wohl dennoch.

Ein Element, das Heufer-Umlauf aus Circus-Halligalli-Zeiten für seine Sendung am Sonntagabend ausgebuddelt hat, war der Show-Countdown.

An Show-Konfetti mangelte es den Kandidaten (v.l.n.r.) Katrin Bauerfeind (41), Joko Winterscheidt (45), Lena Meyer-Landrut (32) und Wildcard-Simon (24) in der Folge nicht.

Actionreich wurde es bei dem Spiel "Quiz Hard". Die drei verbliebenen Kandidaten Joko Winterscheidt (45), Lena Meyer-Landrut (32) und Wildcard-Simon (24) aus Kiel mussten auf einem Laufband gehen und Fragen beantworten.

Hinter ihnen gab es vereinzelt laute Explosionen - und wer dann zuckte, bekam Punktabzug.

Vergleichbar mit der Sendung "LOL - Last One Laughing", nur eben nicht mit Lachen, sondern Zusammenzucken. Hier blieb vor allem Simon so entspannt, dass er Werbung für Beruhigungstabletten machen könnte.

Bereits zu diesem Zeitpunkt setzten sich er und Joko immer weiter ab und Sängerin Lena musste schließlich nach der zweiten Gewinnstufe gehen. Doch ähnlich wie in der Vorwoche hatte sich Winterscheidt genug Vorsprung erspielt, dass es für ihn leicht war, beim Teleprompter-Spiel den Wildcard-Kandidaten zu schlagen.

Zum vierten Mal in Folge also standen sich Joko und Klaas im Finale gegenüber. Dieses Mal allerdings mit vertauschten Rollen.