Sarah Connor ist raus! Wer ersetzt Sängerin in der nächsten "Wer stiehlt mir die Show?"-Ausgabe?

Unterföhring - In der kommenden Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" wird sich nicht nur am Moderatoren-Pult etwas ändern, auch bei den Kandidaten musste umgebaut werden.

Musste krankheitsbedingt in der vierten Ausgabe aussetzen: Sängerin Sarah Connor (43). © Seven.One / Julian Mathieu

In dieser Staffel versuchen Klaas Heufer-Umlauf (40), Sarah Connor (43), Lena Meyer-Landrut (32) und ein Wildcard-Kandidat dem Show-Erfinder Joko Winterscheidt (45) seine Sendung streitig zu machen.

Am vergangenen Sonntag ist dies auch dem Dauer-TV-Partner und Freund von Platzhirsch Joko gelungen - und so wird am kommenden Sonntag Klaas die ProSieben-Erfolgsshow leiten.

Er hat bereits "Sensationelles" angekündigt. Dazu gehört wohl auch, dass er zusammen mit seinen beiden einstigen Mitbewerberinnen den Titelsong der Sendung "The Man" von "The Killers" gesungen hätte.

Allerdings wird nur die Stefan-Raab-Entdeckung Lena in dieses Vergnügen kommen. Denn Sarah Connor wird in der kommenden Ausgabe nicht mit dabei sein.

Sie konnte in der vierten Ausgabe der siebten Staffel wegen einer schweren Erkältung nicht teilnehmen und musste aussetzen, wie am Anfang der kommenden Folge mitgeteilt wird.