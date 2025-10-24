Über 200.000 Euro Spenden: "Channel Aid" feiert erfolgreiches Comeback

Hamburg - Mit dem Auftritt von Montez (31) und der Aftershowparty im Port des Lumières ging am Donnerstagabend die erstmals dreitägige Konzertreihe "Channel Aid" in Hamburg zu Ende. Ebenfalls ein Novum war, dass das Benefizformat in "100 Prozent Eigenproduktion" im Deutschen Schauspielhaus stattgefunden hat. Innerhalb von weniger als 48 Stunden war dieses technisch komplett auf Konzertbetrieb umgerüstet worden. "Dieses Haus kennt man für Theater, jetzt kennt man es auch für Musik", betonte Channel-Aid-Gründer Fabian Narkus stolz.

"Channel Aid"-Gründer Fabian Narkus zusammen mit Samy Deluxe (47) an Tag Zwei. © Tag24/Madita Eggers

Nach dem Abschied aus der Elbphilharmonie und der krankheitsbedingten Absage Anfang des Jahres war es den Veranstaltern wichtig, die Verbindung zu ihrer Heimatstadt beizubehalten.

"Die Show soll nicht nur musikalisch begeistern, sondern auch Hamburgs kulturelles Herz erlebbar machen", erklärte Narkus.

Der "Channel Aid"-Gründer wünscht sich nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in diesem Jahr, dass das Schauspielhaus auch in Zukunft das Zuhause von "Channel Aid" bleiben wird: "Die Atmosphäre und der Vibe waren einfach unglaublich!"



Begleitet wurden die drei Headliner – Montez, Rea Garvey, Samy Deluxe – von dem 65-köpfigen Lufthansaorchester unter der Leitung von Steven Lloyd Gonzalez (54). Bei dem Ensemble aus Lufthansa-Mitarbeitenden handelt es sich um Laien, die alle ehrenamtlich musizieren.

Die Konzerte wurden live auf YouTube und TikTok gestreamt und erreichten in kürzester Zeit Zehntausende Aufrufe. Der Clou: Jeder Klick, Like oder Share generiert Werbeeinnahmen, diese werden zu 100 Prozent an soziale Projekte gespendet, darunter in diesem Jahr Rea Garveys Stiftung "Saving an Angel" und die "Help Alliance" der Lufthansa.