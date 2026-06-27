27.06.2026 15:44 Hitze-Blog für Berlin: Freibäder stoßen an ihre Grenzen, Polizei setzt zur Abkühlung auf Wasserwerfer

Die Hitze trifft auch Berlin und Brandenburg. Zahlreiche Veranstaltungen wurden bereits abgesagt. Im Hitze-Blog von TAG24 verpasst Ihr nichts.

Von Johannes Kohlstedt, Denis Zielke Berlin - Glutofen Deutschland: Auch Berlin und Brandenburg schwitzen und schwitzen. Es wird von Tag zu Tag heißer.

Ganz wichtig: Viel trinken! © Carsten Koall/dpa Doch der Höhepunkt steht uns erst noch bevor. Am Wochenende könnten es in der Hauptstadt bis zu 41 Grad werden. Es wäre Rekord! Der bisherige absolute Rekord für Berlin wurde am 7. August 2015 mit 38,9 Grad in Berlin-Kaniswall im Bezirk Treptow-Köpenick gemessen. Auch das Gewitter-Risiko steigt, vor allem in Westbrandenburg. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge sind dabei punktuell Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Berlin Wetter Hitzewelle ist da: Wo es am heißesten wird, wo es Abkühlung gibt Zahlreiche Veranstaltungen wurden hitzebedingt vorsorglich abgesagt. Andere können wiederum stattfinden. In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.

27. Juni, 15.44 Uhr: Berliner Polizei setzt Wasserwerfer ein - zur Abkühlung

Die Berliner Polizei setzt am Nachmittag zwei Wasserwerfer ein, um bei der extremen Hitze mit Sprühnebel für Erfrischung zu sorgen. Wie die Polizei online mitteilte, beginnt die Aktion gegen 15 Uhr am Brandenburger Tor. Anschließend sollen die Wasserwerfer am Reichstagsgebäude, dem Potsdamer Platz, dem Roten Rathaus und dem Mauerpark vorbeifahren. Wie lang genau die Wasserwerfer an den Stationen sein werden, teilte die Polizei nicht mit.

Die Berliner Polizei setzt für etwas Abkühlung auf einen Wasserwerfer. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

27. Juni, 14 Uhr: Fridays For Future kündigt wegen Hitze kurzfristig Demo an

Angesichts der aktuellen Hitzewelle will Fridays For Future am Sonntag spontan für mehr Einsatz gegen die Klimakrise demonstrieren. "Diese extremen Temperaturen sind das Ergebnis einer fossilen Politik, die lieber fossile Konzerne schützt als das Leben von Menschen", heißt es im heute versendeten Demonstrations-Aufruf. Stattfinden soll der Protest am Sonntag im Invalidenpark in Berlin-Mitte - aufgrund der zu erwartenden Temperaturen erst um 21 Uhr. "Statt Menschen akut zu helfen und weitere krassere Hitzewellen vorzubeugen, befeuert die Bundesregierung weiter die Klimakrise; das ist verantwortungslos, brandgefährlich und nicht zu rechtfertigen", kritisierte Nele Evers von Fridays for Future Berlin im Aufruf zur Demo. Der effektivste Schutz vor Hitze sei Klimaschutz.

27. Juni, 13.15 Uhr: Fast alle Berliner Freibäder dicht, Strandbad Wannsee als Option

Wer sich jetzt noch spontan im Freibad abkühlen will, steht in Berlin vor verschlossenen Türen. Wegen des extremen Andrangs gilt mittags für fast alle Sommerbäder ein Ticket-Verkaufsstopp. Aktuell sind stolze 14 Bäder komplett ausgelastet. Wer kommt noch rein? Nur wenn du bereits ein Online-Ticket für ein bestimmtes Zeitfenster oder ein Abo in der Tasche hast. Betroffen sind unter anderem die Bäder in Pankow, Kreuzberg, Neukölln, das Olympiastadion und das Kinderbad Monbijou. Deine Last-Minute-Chancen wären zum einen das Strandbad Wannsee: Das ist aktuell die einzige sichere Bank mit freien Kapazitäten. Ansonsten: Für die Strandbäder Tegeler See, Plötzensee, Weißensee oder Grünau gibt es keine Live-Auslastungsanzeige. Hier musst du auf gut Glück vorbeischauen.

27. Juni, 12.45 Uhr: Freibäder stoßen an ihre Grenzen

Die angekündigte Rekordhitze treibt die Berlinerinnen und Berliner in die Freibäder. Schon am Samstag bildeten sich lange Schlangen. So warteten am Sommerbad am Insulaner in Schöneberg Hunderte Menschen vor dem Eingang. In den Sommerbädern Humboldthain und Pankow wurde der Ticketverkauf wegen voller Auslastung vorübergehend gestoppt. Zutritt erhalten dort aktuell nur Gäste mit vorab gebuchten Zeitfenster-Tickets oder Abos.

Die ersten Freibäder sind bereits voll. © Andreas Heimann/dpa

26. Juni, 16.28 Uhr: Diese Berliner Wasserstationen sind jetzt Gold wert

Heiße Tage verlangen dem Körper viel ab. Bei dem aktuellen Schwitzewetter ist ausreichend Trinken besonders wichtig. Gut, dass Berlin über ein großes Netz an Trinkbrunnen, Refill-Stationen und Wasserspendern verfügt. Wo man unterwegs kostenlos frisches Berliner Trinkwasser bekommt und worauf bei Brunnen zu achten ist, lest Ihr hier.

26. Juni, 15 Uhr: Berliner Freibäder erwarten bis zu 100.000 Besucher

Lange Schlange vor dem Eingang oder gar vorübergehend zu? Wer am heißesten Wochenende ins Berliner Freibad will, sollte sein Ticket online sichern. Die Berliner Bäder-Betriebe rechnen an diesem bislang heißesten Wochenende des Sommers mit bis zu 100.000 Besuchern. 14 Freibäder und das Strandbad Wannsee sind zur Abkühlung und zur Erholung bis zum Abend geöffnet. Eintrittskarten solltet ihr über die Internetseite zu kaufen, um auf Nummer sicher zu gehen und den Express-Eingang nehmen zukönnen.

Im Sommer 2025 besuchten rund 1,4 Millionen Badegäste die Schwimmbäder, 2024 waren es wegen des sehr guten Wetters 1,9 Millionen. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

26. Juni, 13.57 Uhr: Kultureinrichtungen bleiben am 27. und 28. Juni geschlossen

Aufgrund der extremen Temperaturen hat der Fachbereich Kunst, Kultur und Geschichte des Bezirksamts Mitte entschieden, mehrere bezirkseigene Kultureinrichtungen am Wochenende vorübergehend zu schließen. Betroffen sind unter anderem der Bärenzwinger Berlin, die Galerie Wedding, die Klosterruine Berlin, der Kunst Raum Mitte, das Studio I Galerie Nord sowie das Mitte Museum. Auch geplante Veranstaltungen wie der Workshop "Kollektives Drucken & Zine-Launch" im Studio I Galerie Nord und die geführte Tour im Rahmen des "Monats der Kunst am Bau" am 27. Juni müssen aufgrund der Wetterlage entfallen. Ab Montag öffnen die Einrichtungen wieder wie gewohnt ihre Türen und freuen sich auf Besucherinnen und Besucher.

26. Juni, 13.37 Uhr: BVG bittet Fahrgäste, genug Wasser zu trinken

Heiß und heißer, Berlin und Brandenburg ächzen unter dem Tropenwetter. Während die Temperaturen immer weiter klettern und die Fahrt mit den Öffis zur Belastungsprobe werden kann, wendet sich die BVG an ihre Kunden: Auf den Anzeigentafeln an den U-Bahn-Stationen erinnert das Unternehmen die Fahrgäste daran, genug Wasser zu trinken. Zudem rät die BVG auf Deutsch und Englisch, aufeinander achtzugeben.

Die Fährgäste sollen bei der extremen Hitz nicht vergessen, ausreichend Wasser zu trinken. © Denis Zielke/TAG24

26. Juni, 12.11 Uhr: Auch Kinder wegen Hitze in Rettungsstellen eingeliefert

In die Berliner Rettungsstellen sind hitzebedingt auch Kinder eingeliefert worden. Sie hätten vor allem starke Kopfschmerzen, Fieberkrämpfe oder einen klassischen Hitzschlag. In sehr wenigen Einzelfällen habe es auch eine Hirnhautentzündung gegeben. Besonders Kleinkinder sind anfällig, weil sie sich noch nicht ausreichend schützen können und ihre Köpfe im Vergleich zum Körper groß sind. Die Vivantes-Kinderärzte empfehlen deshalb, die Hitze zu meiden, sich im Schatten aufzuhalten und Sonnenschutz zu verwenden. Auch soll die Mitte des Tages nicht im Freien verbracht und für Abkühlung gesorgt werden.

26. Juni, 11.26 Uhr: Checker Tobi sagt "Tobi Krell - Rätsel, Wissen, Abenteuer - Die große Sommershow" ab

Checker Tobi macht am Freitag keine Kinder in der Hauptstadt schlau: Journalist und Moderator Tobias "Tobi" Krell (40), der auf KiKA den Kids die Welt erklärt, hat wetterbedingt seine Berlin-Show abgesagt. "Mir blutet das Herz, aber aufgrund der aktuellen Wetterprognosen mit einer erwarteten starken bis extremen Hitzebelastung müssen wir die drei Shows nun doch verschieben", teilte Krell über sein Management mit. "Gemeinsam mit den örtlichen Veranstaltern haben wir diese Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen", hieß es weiter zur Begründung. "Die Sicherheit und Gesundheit von euch allen steht für uns an oberster Stelle - aber selbst mit all den getroffenen Vorkehrungen sind die Temperaturen einfach zu heftig, um zu garantieren, dass sich alle uneingeschränkt wohlfühlen können." Demnach fallen neben der Veranstaltung am 26. Juni in Berlin auch die Shows am 27. Juni in Dresden und am 28. Juni in Wien ins Wasser. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wann die Termine nachgeholt werden, ist noch offen.

Tobias "Tobi" Krell (40) muss auch die Shows in Dresden und Wien verschieben. © Christian Charisius/dpa

26. Juni, 10.30 Uhr: An ersten Schulen gibt's hitzefrei

In Berlin und Brandenburg entscheiden die Schulleitungen, ob es hitzefrei gibt oder nicht. "Werden um 10 Uhr 25 Grad Celsius Außentemperatur im Schatten oder um 11 Uhr an einem für die Raumlufttemperatur innerhalb des Gebäudes repräsentativen Ort 25 Grad Celsius gemessen, soll nicht länger als bis 12 Uhr unterrichtet werden, sofern in der Zwischenzeit keine wesentliche Abkühlung eingetreten ist", wie der Brandenburger Verwaltungsvorschrift für die Schulen zu entnehmen ist. Denkbar seien neben Ausfall auch verkürzte Schulstunden. Letzteres gilt für das Ossietzky-Gymnasium in Pankow. Bis höchstens 12 Uhr soll der Unterricht dauern. Am Eichendorff-Grundschule in Charlottenburg wurde für Freitag die Schulpflicht aufgehoben.

In Berlin und Brandenburg Berlin werden Schülerinnen und Schüler bei Hitze nicht automatisch nach Hause geschickt. © Jan Woitas/dpa

26. Juni, 10.15 Uhr: Sommerwochenende wird brütend heiß

Die extreme Hitzewelle trifft die Hauptstadtregion mit voller Wucht. Die Temperaturen klettern am Sonntag auf bis zu 41 Grad. In der Nacht zum Montag kühlt es immerhin merkbar ab.

25. Juni, 16 Uhr: Bruno Mars und Berliner Philharmoniker spielen

Zahlreiche Veranstaltungen wurden hitzebedingt vorsorglich abgesagt. Die Konzerte von Bruno Mars im Berliner Olympiastadion am Freitag und Sonntag sollen aber stattfinden. Fans dürfen alkoholfreie Getränke in 1-Liter-Tetra-Paks oder Weichplastikflaschen mitnehmen. An Wasserbars wird außerdem kostenfrei Trinkwasser ausgeschenkt, Handventilatoren und Fächer sind erlaubt, wie das Olympiastadion auf der Website mitteilte. Auch das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker in der Waldbühne am Samstag findet statt.

US-Superstar Bruno Mars (40) wird trotz der Hitze auftreten. © Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

25. Juni, 14 Uhr: Etliche Veranstaltungsabsagen wegen erwarteter Hitze

Wegen der erwarteten Hitze von über 35 Grad sind etliche Veranstaltungen in Brandenburg abgesagt worden. Am Donnerstagnachmittag trudelten zig Absagen ein. Darunter sind etwa das Sommerfest des Kleist-Museums in Frankfurt (Oder), der Christopher Street Day (CSD) in Bernau und das 25-jährige Jubiläum des Volksparks Potsdam. Auch das städtische Sportangebot "Fit am Schloss" in Oranienburg soll wegen der Hitze nicht stattfinden.

25. Juni, 13.10 Uhr: Columbiabad öffnet wieder

Das ging zum Glück fix. Nur einen Tag nach der ohnehin verspäteten Eröffnung des Columbiabads musste das Skandal-Schwimmbad in Neukölln vorübergehend erneut schließen. Nun folgte die Entwarnung: Es habe einen technischen Fehler in einer Anlage gegeben, die den pH-Wert reguliere, sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe. Der Fehler sei nun behoben und das Sommerbad könne um 14 Uhr wieder öffnen. "Wir bedauern die kurzzeitige Schließung", sagte die Sprecherin.

Das Columbiabad bietet wieder etwas Abkühlung. © Paul Zinken/dpa

25. Juni, 12.50 Uhr: Grillverbot im Mauerpark