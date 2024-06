Aufregung umsonst? Bisher keine Spur von Hochwasser in Chemnitz

Das Landeshochwasserzentrum passte am Samstagvormittag die Prognose für den Fluss "Chemnitz" an. Demnach wird der Pegel wohl auch über Nacht unter 50 Zentimeter bleiben.

Die Brücke "An der Markthalle" wurde vorsorglich gesperrt. © Ralph Kunz

Also war die ganze Aufregung umsonst? Vielleicht. Dennoch setzte die Stadt Chemnitz aufgrund der Wetterprognosen auf Vorsichtsmaßnahmen, um die Bevölkerung zu schützen. So wurden Plätze errichtet, an denen Bürger Sandsäcke kostenlos befüllen können. Zudem wurde die Brücke "An der Markthalle" vorsorglich gesperrt.

Auch in anderen Städten und Gemeinden rund um Chemnitz wurde auf Vorsichtsmaßnahmen gesetzt. So haben fleißige Helfer an einigen Bächen bereits am Donnerstag Sandsäcke aufgebaut.

Gerade nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz vor drei Jahren sind viele Städte und Gemeinden nicht vorsichtiger geworden.

Die Lehre: Auch kleine, unscheinbare Gewässer können schnell zu einem reißenden Fluss werden, der ganze Häuser mit sich reißen kann.