24.06.2026 19:34 Hitzeblog für Dresden: 32 Grad und es wird noch heißer - bis zu 41 Grad am Wochenende erwartet

In Dresden klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Dresdens größtes Jugendfußballturnier muss deshalb abgesagt werden.

Von Holger Köhler-Kaeß, Niklas Perband, Janina Rößler, Benjamin Schön

Dresden - Eine Hitzeglocke hat Europa fest im Griff. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Es drohen reihenweise tropische Nächte. In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze in Dresden auf dem Laufenden.

In Dresden wird es sehr heiß und trocken. (Archivfoto) © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Bereits mehrfach wurden an einer Wetterstation in Dresden-Strehlen 39,2 Grad gemessen. Bis heute der offizielle Hitzerekord der Stadt. Am Wochenende könnte dieser Wert fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte im Gespräch mit TAG24 für Dresden und die gesamte Region am Samstag 39 Grad! Auch am Freitag und Sonntag schießen die Temperaturen in ähnliche Höhen. Dem eigentlich mit Konzerten und Festen vollgepackten Sommer-Wochenende droht der Hitzekoller.

24. Juni, 19.34 Uhr: 32 Grad und es wird noch heißer - bis zu 41 Grad am Wochenende erwartet

Wem es am Mittwoch viel zu heiß in Dresden war, der dürfte sich am Wochenende diese vergleichsweise "kühle Phase" zurücksehnen. Denn während es am Samstag noch ganz knapp unter 40 Grad warm werden soll, könnte diese Marke am Sonntag gerissen werden - bis zu 41 Grad Celsius drohen. Können die Prognosen für die kommende Woche halten, was sie versprechen, könnte pünktlich zum Wochenstart wieder "normales" Sommerwetter mit mittleren 20-Grad-Werten winken. Viele dürften inzwischen genau darauf hoffen.

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Heiß, heißer, Wochenende: Das Hitze-Finale ist für Sonntag anvisiert. © 123RF/pheelingsmedia

24. Juni, 17.57 Uhr: 30. Fahrradfest der SZ steigt!

Sie wollen Radeln und ihr Jubiläum. Darum findet das 30. Fahrradfest der Sächsischen Zeitung am Wochenende wie geplant statt. Dennoch warnen die Veranstalter: "Um das Fest trotz hochsommerlicher Temperaturen genießen zu können, sollten alle an Sonnenschutz für Kopf und Haut sowie ausreichend Flüssigkeit denken. Zusätzlich zu den Stopps an den Verpflegungspunkten empfehlen sich regelmäßige Schlucke aus der eigenen Wasserflasche. Auf dem Volksfestgelände gibt es zudem kostenlose Erfrischung an der Trinkwasserbar und viele schattige Sitzgelegenheiten."

24. Juni, 17.50 Uhr: Sächsische Beachvolleyball-Tour fällt an diesem Wochenende aus

Die sächsische Beachvolleyball-Tour ist am Wochenende abgeblasen! "Dies betrifft die beiden A-Turniere von BeachandCamp, sowie das A-Mixed und C-Mixed bei BeachL. Weiterhin sind unsere Jugendmeisterschaften U17 m/w betroffen", teilen die Veranstalter auf Instagram mit. Grund für diese "drastische Entscheidung" seien die für das Wochenende zu erwartenden hohen Temperaturen und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für alle Beteiligten, so das Team.

24. Juni, 17.46 Uhr: Hosenscheißer- & Ladyfashion-Flohmarkt fällt am Sonntag aus

"Nach sorgfältiger Abwägung haben wir uns aufgrund der aktuellen Hitzewarnungen und der vorhergesagten Temperaturen für das kommende Wochenende entschieden, den Hosenscheißer- & Ladyfashion-Flohmarkt am 28.06. abzusagen", melden die Veranstalter. Die Nachfolgeveranstaltung findet am 30. August statt.

24. Juni, 17 Uhr: Filmnächte verschieben Checker Tobi, Mark Forster mit Besonderheiten

Die Dresdner Filmnächte starten mit extremer Hitze in die neue Saison. Vor allem bei Mark Forster (43) und Tobi Krell (Checker Tobi) wappnen sich die Veranstalter mit Planänderungen. Der Kinderstar muss seinen Auftritt am Samstag um zwei Stunden nach hinten verschieben. Start ist nicht mehr 16, sondern 18 Uhr, Einlassbeginn um 16.30 Uhr. Zudem soll es bei beiden Künstlern vier Wassernebel-Duschen geben. Hinzu kommen neue Getränkeregeln. So darf jeder zu Tobi Krell und Mark Forster einen Liter Wasser, Saftschorle oder Tee pro Person in einer Plastikflasche mit aufs Gelände bringen. "Wir beobachten die Lage permanent und treffen unsere Entscheidungen auf Basis der aktuellen Informationen und in enger Abstimmung mit allen beteiligten Stellen. Unser Ziel ist es, den Gästen auch bei sommerlichen Temperaturen sichere und angenehme Veranstaltungen zu ermöglichen", sagt PAN-Geschäftsführer Matthias Pfitzner.

Bei den Filmnächten wird es am Wochenende Veränderungen geben. © dpa/Sebastian Kahnert

24. Juni, 16.04 Uhr: Elbhangfest findet statt - Veranstalter warnen vor der Hitze

Das Traditionsfest an der Elbe zieht durch, doch die extreme Wettersituation verlangt allen Beteiligten alles ab. Weil die Sonne erbarmungslos brennt, kann es auf der Festmeile spontan zu Verschiebungen oder Absagen bei Händlern und Künstlern kommen. Die Veranstalter stellen klar: "Die Gesundheit der Künstler, Gäste, Helfer und Schausteller geht in jedem Fall vor." Händler und Darsteller können vor Ort in Absprache mit dem Veranstalter entscheiden, ob sie absagen oder kürzertreten. Für die Besucher gilt die dringende Warnung, die Mittagssonne zu meiden, sich einzucremen und viel zu trinken. Das Mitführen eigener Wasserflaschen ist überall erlaubt, zudem gibt es kostenfreies Trinkwasser in Pillnitz (Fliederhof, Schlossvorplatz, Löwenkopfbastei) und eine Wassernebel-Installation in Loschwitz. Auch kühle Orte wie die Kirchen oder schattige Weindörfer sollten gezielt aufgesucht werden. Zudem mahnen die Macher zur Vorsicht beim Alkohol, da dieser bei der Hitze schneller wirkt.

24. Juni, 15.39 Uhr: Jugendfußballturnier am Wochenende abgesagt

Hitze-Schock für Dresdens größtes Nachwuchsturnier! Wegen der angekündigten Temperaturen von bis zu 40 Grad am Wochenende fällt der 19. Saxony Cup im Sportpark Ostra komplett aus. Eigentlich sollten über 100 Jugend-Teams am Samstag zum Mega-Event in Dresden kommen, doch wegen der extremen Temperaturen sagt der Stadtverband das Turnier nun ab. Die Gesundheit der Kids gehe vor. Trostpflaster für die Mini-Kicker: Es werde bereits an einem Nachholtermin für den Herbst 2026 gebastelt. Zudem hat der Sächsische Fußballverband-Verband sämtliche Meisterschafts- und Pflichtspiele abgesagt. Das trifft in der Region vor allem die Partien der B-Juniorinnen (Landesliga/Landesklasse) und C-Juniorinnen (Landesklasse). Unabhängig von der oben genannten Entscheidung empfiehlt der Verband allen Vereinen, auch im Bereich von Freundschafts-, Testspielen und geplanten Turnieren im Nachwuchsbereich verantwortungsvoll zu handeln.

In Absprache mit den beteiligten Mannschaften wurde der Saxony Cup abgesagt. (Symbolbild) © IMAGO / Hanno Bode

24. Juni, 13.43 Uhr: Strenge Getränkeregelung bei Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion gelockert

Erfrischende Nachrichten für alle Kraftklub-Fans im Rudolf-Harbig-Stadion! Wegen der extremen Gluthitze wirft der Veranstalter die strengen Getränke-Regeln für das Konzert am Samstag über den Haufen. Eigentlich galt die strikte Ansage: Keine eigenen Getränke, maximal ein winziger halber Liter Wasser war pro Kopf erlaubt. Jetzt heißt es in einem Update vom Mittag auf der Website des Veranstalters: Jeder Fan darf ab sofort bis zu 1,5 Liter Wasser in PET-Flaschen, Faltflaschen oder Tetra-Paks mit aufs Gelände nehmen. Dazu werden im Stadioninnenraum extra vier kostenlose Trinkwasser-Stationen aufgestellt. Das Leitungswasser hat Trinkqualität und das Stadion hat den Preis für Wasser an den Bars um 20 Prozent gesenkt.

Die Chemnitzer Band bringt am Samstag das ausverkaufte Stadion zum Beben. © picture alliance/dpa | Jens Büttner

24. Juni, 13.07 Uhr: Dresdens Flüsse kämpfen mit Niedrigwasser

Sowohl die Elbe als auch die Weißeritz verlieren wegen der anhaltenden Hitze immer weiter Wasser. Zur Mittagszeit am Mittwoch stand der Elbpegel bei mickrigen 70 Zentimetern - und weil vorerst kein Regen kommt, wird die Lage in den nächsten Tagen noch viel brenzliger. Mehr dazu lest ihr ins unserem Artikel: Hitzewelle in Dresden: Elbe, Weißeritz und Co. geht das Wasser aus

24. Juni, 12.45 Uhr: Wochenmärkte schließen eher

Wegen der extremen Temperaturen machen die Dresdner Wochenmärkte an diesem Donnerstag und Freitag schon um 14 Uhr Feierabend. Der Grund: Nicht nur die Kunden und Verkäufer schwitzen. Auch Obst, Gemüse oder die Kühltheken der Händler machen bei diesen Temperaturen schlapp. Die Startuhrzeit der Märkte verändert sich nicht.

Der Wochenmarkt auf dem Alaunplatz hat eigentlich am Donnerstag bis 17 Uhr geöffnet. Jetzt ist wegen der Hitze 3 Stunden eher Schluss © Ove Landgraf

24. Juni, 8.19 Uhr: Verbraucherzentrale Sachsen gibt Tipps gegen die Hitze

Wenn die Wohnung im Sommer zur Sauna wird, machen viele instinktiv alles falsch. Die Verbraucherzentrale Sachsen stellt klar: Das wichtigste Schild gegen die Hitze muss vor dem Fenster hängen! Die Experten raten: Tagsüber bleiben Fenster und Türen absolut dicht. Erst wenn es draußen abkühlt – also nachts oder frühmorgens –, wird per Querlüftung einmal komplett durchgepustet. Ventilatoren bringen zwar gefühlte Abkühlung auf der Haut, senken die Raumtemperatur aber kein Stück. Der effektivste Trick gegen die Hitze sind Außenrollos oder Markisen. Sie blocken die Strahlen ab, bevor sie das Glas aufheizen. Innenrollos bringen dagegen kaum etwas. Wer nichts hat, kann in der Not ein helles Tuch von außen vor die Scheibe hängen.