26.06.2026 06:47 Hitzeblog für Dresden: Konzertplatz bleibt geschlossen, Winzerfest verschoben

Aufgrund der extremen Wettersituation bleibt der Konzertplatz Weißer Hirsch am Samstag und Sonntag geschlossen.

Von Holger Köhler-Kaeß, Benjamin Richter, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst, Marcus Scholz, Janina Rößler, Benjamin Schön

Dresden - Die Stadt schwitzt und steuert auf einen Temperatur-Rekord zu. Wird am Wochenende die 40-Grad-Marke geknackt? In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze in Dresden auf dem Laufenden.

In Dresden wird es sehr heiß und trocken. (Archivfoto) © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Aufgrund der Hitze wurden bereits mehrere Veranstaltungen in der sächsischen Landeshauptstadt abgesagt. Auch die Stadt musste bereits einschreiten, erließ eine Waldbrand-Verfügung und erteilte aufgrund von Dürregefahr ein Verbot für die Wasserentnahme aus den Dresdner Flüssen. Die Elbe ist von dem Verbot dabei nicht betroffen, wie ein Sprecher der Stadt gegenüber TAG24 erklärte. Dresden Wetter Nach Pfingsthitze: Noch tagelang Sonne pur in Dresden - bei bis zu 31 Grad! Die Trinkwasserversorgung ist nach Angaben von "SachsenEnergie" über das Hitze-Wochenende jedoch gesichert. Viel trinken, bleibt damit das oberste Gebot.

26. Juni, 6.47 Uhr: Konzertplatz bleibt geschlossen, Winzerfest verschoben

Aufgrund der extremen Wettersituation bleibt der Konzertplatz Weißer Hirsch am Samstag und Sonntag geschlossen. In diesem Zuge muss auch das geplante Winzerfest verschoben werden. "Wir bitten um Euer Verständnis", vermeldete der Konzertplatz auf Instagram.

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25. Juni, 18.45 Uhr: Fahrradfest jetzt doch abgesagt - "Entscheidung fällt uns außerordentlich schwer"

Zunächst hieß es, dass das für Sonntag geplante 30. SZ-Fahrradfest stattfinden kann. Nun mussten die Veranstalter jedoch die Reißleine ziehen. "Die Kombination aus extremer Hitze und Unwettergefahr lässt eine sichere Durchführung einer Breitensportveranstaltung mit mehreren tausend Radfahrenden auf Strecken von bis zu 206 Kilometern nicht zu", heißt es. Weiter erklärt Projektleiter Kevin Lange zur Absage: "Diese Entscheidung fällt uns gerade im Jubiläumsjahr außerordentlich schwer, aber das Wohl aller hat für uns absoluten Vorrang." Bereits angemeldete Teilnehmer würden direkt per E-Mail über das weitere Vorgehen informiert.

Wegen extremer Hitze und Unwettergefahr mussten die Veranstalter das diesjährige SZ-Fahrradfest nun doch absagen. (Archivfoto) © Ove Landgraf

25. Juni, 17.10 Uhr: Bürger in Meißen wegen Hitze zu verantwortungsvollem Verhalten aufgerufen

Die Stadt Meißen hat ihre Einwohner aufgerufen, sich den hohen Temperaturen entsprechend zu verhalten. "Die Stadt Meißen bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich in dieser Zeit verantwortungsvoll zu verhalten", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Dazu veröffentlichte die Stadt einige Verhaltensregeln bei extremer Hitze, darunter das Vermeiden von körperlicher Anstrengung oder die Achtsamkeit für (ältere) Mitmenschen. Zugleich wurde bekanntgegeben, dass das geplante "Treppenkonzert" im Prälatenhaus am Samstag aufgrund der Hitze ausfallen muss.

25. Juni, 15.38 Uhr: "Badfest" im Zschonergrundbad findet statt

Das "Badfest" im besten Freibad Deutschlands, dem Zschonergrundbad, findet trotz Hitze statt. Auch einen Einlassstopp soll es am Samstag (14 bis 19 uhr) nicht geben, wie ein Mitarbeiter gegenüber TAG24 erklärte.

Im Zschonergrundbad wird am Samstag "Badfest" gefeiert. © Steffen Füssel

25. Juni, 15.22 Uhr: Sachsens Autobahnen werden verstärkt auf Hitzeschäden untersucht

In Anbetracht der Temperaturen werden gefährdete Autobahnabschnitte in Sachsen aktuell verstärkt hinsichtlich Hitzeschäden untersucht. "Die Meistereien der Autobahn GmbH sind sich der besonderen Belastung bei hohen Temperaturen bewusst. An heißen Tagen kontrollieren sie die Strecken verstärkt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bei Bedarf werden Maßnahmen sofort umgesetzt", teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit. Insbesondere ältere Beton-Autobahnen stehen dabei im Fokus: "Beton dehnt sich bei Wärme aus, ist jedoch weniger verformbar als Asphalt. Deshalb kann es vor allem bei älteren Fahrbahnen zu Aufwölbungen – den sogenannten Blow-ups – kommen. Ab etwa 30 Grad Celsius steigt die Wahrscheinlichkeit solcher Schäden. Wenn sich der Beton nicht mehr in Längsrichtung ausdehnen kann, entlädt sich die Spannung nach oben. Die Hauptursachen für solche Schäden sind eine für heutige Verkehrs- und Klimabelastungen nicht ausreichende Betondicke sowie fehlerhafte Fugen", schreibt die Autobahn GmbH in ihrer Mitteilung.

Auch Sachsens Autobahnen leiden unter der Hitze. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

25. Juni, 14.48 Uhr: Stadt erlässt Waldbrand-Verfügung

Aufgrund der Gefahr von Waldbränden hat die Stadt Dresden das Betreten von Wäldern per Allgemeinverfügung eingeschränkt. "Die trockene Witterung und die hohen Temperaturen in Verbindung mit einem langanhaltenden und großen Niederschlagsdefizit sorgen für eine extrem große Waldbrandgefahr. Öffentliche Straßen und Wege im Wald sowie nicht öffentliche Waldwege und zum Reiten ausgewiesene und gekennzeichnete Wege dürfen bei Waldbrandgefahrenstufen 4 und 5 nicht verlassen werden", teile die Stadt am Donnerstag mit. Die Verfügung gilt ab dem morgigen Freitag (26. Juni) und hat bis zum 30. September Bestand. Bereits am heutigen Donnerstag gilt in Dresden die Gefahrenstufe 4 (hohe Waldbrandgefahr). Aktuelle Gefahrenstufen können auf der Sachsenforst-Website eingesehen werden. Die Einschränkungen dienen laut Stadt-Angaben dazu, "das Zünden von brandfähigem Material zu verhindern sowie Waldbesucher und Anwohner zu schützen, da die Personenrettung im Brandfall von den Wegen und Straßen aus mit Rettungs- und Löschfahrzeugen schneller und unkomplizierter möglich ist."

Aufgrund hoher Waldbrandgefahr hat die Stadt Dresden eine Allgemeinverfügung erlassen. (Symbolbild) © Holm Helis

25. Juni, 13.21 Uhr: Trinkwasserversorgung gesichert

Nach Angaben von "SachsenEnergie" ist die Trinkwasserversorgung in Dresden für das bevorstehende Hitze-Wochenende gesichert. Trotz steigenden Wasserverbrauchs im Zuge der hohen Temperaturen müsse sich niemand sorgen machen, teilte der Energiekonzern am Donnerstagnachmittag mit: "Rund 60 Prozent des Trinkwassers stammt aus dem Talsperrensystem Klingenberg/Lehmühle im Osterzgebirge, weitere 40 Prozent werden aus Uferfiltrat der Elbe und Grundwasser gewonnen. Diese vielfältigen Wasserquellen sorgen für eine hohe Versorgungssicherheit, auch in Trocken- und Hitzeperioden." Bereits am vergangenen - ebenfalls heißen - Wochenende haben Dresdner laut Unternehmensangaben mit 160.000 Kubikmetern Trinkwasser pro Tag deutlich mehr verbraucht, als an einem durchschnittlichen Tag (117.000 Kubikmeter). Für dieses Wochenende rechnet SachsenEnergie mit einem neuen Rekordwert für den Trinkwasserverbrauch.

Auch am heißen Wochenende wird es in Dresden genügend Trinkwasser geben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

25. Juni, 9.19 Uhr: Fest-Absage auch vor den Toren Dresdens

Beim VfL Pirna-Copitz wird an diesem Wochenende nicht gefeiert. Das für Samstag (27. Juni) geplante Vereinsfest ist aufgrund der Hitzewelle und behördlicher Empfehlungen auf den 22. August verschoben worden. Der neue Termin wurde auf eine Woche nach Ende der Sommerferien gelegt. Programm, geplante Aktivitäten und Angebote bleiben laut Vereins-Info bestehen. Gekickt wird jedoch am Freitag (26. Juni). Das Altherren- und Frauenturnier im Willy-Tröger-Stadion findet statt. Start ist 18 Uhr.

25. Juni, 8.37 Uhr: Alte Gärtnerei Dresden Pieschen sagt Sommerfest und Yoga-Kurse ab

Die Alte Gärtnerei in Dresden-Pieschen kapituliert vor der Hitze! Geplante Veranstaltungen müssen verschoben werden. Yoga fällt diese Woche aufgrund der Wetter-Warnungen komplett aus. Das teilten die Veranstalter bei Instagram mit. Außerdem wurde das für diesen Samstag geplante Sommerfest verschoben. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, aber "unter Abwägung der Gesundheit" für Organisatoren, Gäste und Künstler habe man sich schweren Herzen den Temperaturen beugen müssen.



"Eine Hitzewarnung ist kein Spaß, und wir wollen nicht, dass Menschen umkippen", so der Tenor.

25. Juni, 8.26 Uhr: Achtung, Dürregefahr! Stadt erteilt Verbot für Wasserentnahme

Viele der über 500 Bäche und Flüsse in Dresden führen zu wenig Wasser oder sind teilweise ausgetrocknet. Weil Regen wohl auch in den kommenden Tagen ausbleibt, erteilt die Stadt ein Verbot für die Wasserentnahme.



Das hat seit Mittwoch (24. Juni) Gültigkeit. Bis einschließlich 31. Oktober 2026 dürfen Eigentümer und Anlieger kein Wasser aus oberirdischen Gewässern im Stadtgebiet mittels Pumpen oder Schöpfen mit Handgefäßen im Rahmen des Gemeingebrauchs entnehmen.



"Es ist insgesamt zu trocken und die Wasserstände sind zu niedrig. Gehen Sie bitte stets sorgsam und sparsam mit dem Wasser um. Verwenden Sie zum Gießen vorzugsweise aufgefangenes Regenwasser. Gießen Sie Pflanzungen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, um Verluste durch Verdunstung zu minimieren", appelliert Umweltamtsleiter René Herold.



Eine Beschränkung der Grundwasserbenutzung muss aktuell noch nicht ausgesprochen werden.



Wasserentnahmen, für die eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt, sind vom Verbot nicht betroffen. Inhaber einer Erlaubnis müssen allerdings deren Nebenbestimmungen beachten. Verstöße können mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro belangt werden. Eine wasserrechtliche Erlaubnis kann unter [email protected] beantragt werden.

Auch aus der Prießnitz (hier deren Mündung in die Elbe) darf kein Wasser entnommen werden. (Archivfoto) © Norbert Neumann

24. Juni, 19.34 Uhr: 32 Grad und es wird noch heißer - bis zu 41 Grad am Wochenende erwartet

Wem es am Mittwoch viel zu heiß in Dresden war, der dürfte sich am Wochenende diese vergleichsweise "kühle Phase" zurücksehnen. Denn während es am Samstag noch ganz knapp unter 40 Grad warm werden soll, könnte diese Marke am Sonntag gerissen werden - bis zu 41 Grad Celsius drohen. Können die Prognosen für die kommende Woche halten, was sie versprechen, könnte pünktlich zum Wochenstart wieder "normales" Sommerwetter mit mittleren 20-Grad-Werten winken. Viele dürften inzwischen genau darauf hoffen.

Heiß, heißer, Wochenende: Das Hitze-Finale ist für Sonntag anvisiert. © 123RF/pheelingsmedia

24. Juni, 17.57 Uhr: 30. Fahrradfest der SZ steigt!

Sie wollen Radeln und ihr Jubiläum. Darum findet das 30. Fahrradfest der Sächsischen Zeitung am Wochenende wie geplant statt. Dennoch warnen die Veranstalter: "Um das Fest trotz hochsommerlicher Temperaturen genießen zu können, sollten alle an Sonnenschutz für Kopf und Haut sowie ausreichend Flüssigkeit denken. Zusätzlich zu den Stopps an den Verpflegungspunkten empfehlen sich regelmäßige Schlucke aus der eigenen Wasserflasche. Auf dem Volksfestgelände gibt es zudem kostenlose Erfrischung an der Trinkwasserbar und viele schattige Sitzgelegenheiten."