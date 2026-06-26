Hitzeblog für Dresden: Steht uns das wärmste Wochenende aller Zeiten bevor?
Dresden - Die Stadt schwitzt und steuert auf einen Temperatur-Rekord zu. Wird am Wochenende die 40-Grad-Marke geknackt? In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze in Dresden auf dem Laufenden.
Aufgrund der Hitze wurden bereits mehrere Veranstaltungen in der sächsischen Landeshauptstadt abgesagt.
Auch die Stadt musste bereits einschreiten, erließ eine Waldbrand-Verfügung und erteilte aufgrund von Dürregefahr ein Verbot für die Wasserentnahme aus den Dresdner Flüssen.
Die Elbe ist von dem Verbot dabei nicht betroffen, wie ein Sprecher der Stadt gegenüber TAG24 erklärte.
Immerhin: die Trinkwasserversorgung ist nach Angaben von "SachsenEnergie" über das Hitze-Wochenende gesichert. Viel trinken, bleibt das oberste Gebot.
26. Juni, 8.48 Uhr: Freizeitpark Oskarshausen in Freital macht "hitzefrei"
"Aufgrund der extremen Hitzewarnungen und der Empfehlungen der öffentlichen Behörden bleibt Oskarshausen von Freitag (26.06.) bis einschließlich Sonntag (28.06.) geschlossen."
Dies gab der Freizeitpark Oskarshausen auf seiner Webseite bekannt.
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26. Juni, 8.32 Uhr: Kretschmer sagt Drillingstreffen ab
Das jährliche Familientreffen für Mehrlingsfamilien, das unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten steht, wurde abgesagt.
Dies gab Sachsens MP Michael Kretschmer (51) auf einer Pressekonferenz bekannt.
26. Juni, 8.08 Uhr: DWD erwartet bis zu 41 Grad in Sachsen!
Auch in den neuesten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist keine Abmilderung der bisherigen Vorhersagen in Sicht. Bis zu 41 Grad sind am Wochenende möglich!
Heute pendeln sich die Höchsttemperaturen im Osten bei 35 bis 38 Grad ein. Samstag könnte im Freistaat die 40-Grad-Marke fallen. Ähnlich sieht es am Sonntag bei 37 bis 41 Grad aus. Zum Wochenendausklang könnte es schließlich Hitzegewitter geben.
26. Juni, 6.47 Uhr: Konzertplatz bleibt geschlossen, Winzerfest verschoben
Aufgrund der extremen Wettersituation bleibt der Konzertplatz Weißer Hirsch am Samstag und Sonntag geschlossen.
In diesem Zuge muss auch das geplante Winzerfest verschoben werden. "Wir bitten um Euer Verständnis", vermeldete der Konzertplatz auf Instagram.
25. Juni, 18.45 Uhr: Fahrradfest jetzt doch abgesagt - "Entscheidung fällt uns außerordentlich schwer"
Zunächst hieß es, dass das für Sonntag geplante 30. SZ-Fahrradfest stattfinden kann. Nun mussten die Veranstalter jedoch die Reißleine ziehen.
"Die Kombination aus extremer Hitze und Unwettergefahr lässt eine sichere Durchführung einer Breitensportveranstaltung mit mehreren tausend Radfahrenden auf Strecken von bis zu 206 Kilometern nicht zu", heißt es. Weiter erklärt Projektleiter Kevin Lange zur Absage: "Diese Entscheidung fällt uns gerade im Jubiläumsjahr außerordentlich schwer, aber das Wohl aller hat für uns absoluten Vorrang."
Bereits angemeldete Teilnehmer würden direkt per E-Mail über das weitere Vorgehen informiert.
25. Juni, 17.10 Uhr: Bürger in Meißen wegen Hitze zu verantwortungsvollem Verhalten aufgerufen
Die Stadt Meißen hat ihre Einwohner aufgerufen, sich den hohen Temperaturen entsprechend zu verhalten.
"Die Stadt Meißen bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich in dieser Zeit verantwortungsvoll zu verhalten", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Dazu veröffentlichte die Stadt einige Verhaltensregeln bei extremer Hitze, darunter das Vermeiden von körperlicher Anstrengung oder die Achtsamkeit für (ältere) Mitmenschen.
Zugleich wurde bekanntgegeben, dass das geplante "Treppenkonzert" im Prälatenhaus am Samstag aufgrund der Hitze ausfallen muss.
25. Juni, 15.38 Uhr: "Badfest" im Zschonergrundbad findet statt
Das "Badfest" im besten Freibad Deutschlands, dem Zschonergrundbad, findet trotz Hitze statt.
Auch einen Einlassstopp soll es am Samstag (14 bis 19 uhr) nicht geben, wie ein Mitarbeiter gegenüber TAG24 erklärte.
25. Juni, 15.22 Uhr: Sachsens Autobahnen werden verstärkt auf Hitzeschäden untersucht
In Anbetracht der Temperaturen werden gefährdete Autobahnabschnitte in Sachsen aktuell verstärkt hinsichtlich Hitzeschäden untersucht.
"Die Meistereien der Autobahn GmbH sind sich der besonderen Belastung bei hohen Temperaturen bewusst. An heißen Tagen kontrollieren sie die Strecken verstärkt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bei Bedarf werden Maßnahmen sofort umgesetzt", teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit.
Insbesondere ältere Beton-Autobahnen stehen dabei im Fokus: "Beton dehnt sich bei Wärme aus, ist jedoch weniger verformbar als Asphalt. Deshalb kann es vor allem bei älteren Fahrbahnen zu Aufwölbungen – den sogenannten Blow-ups – kommen. Ab etwa 30 Grad Celsius steigt die Wahrscheinlichkeit solcher Schäden. Wenn sich der Beton nicht mehr in Längsrichtung ausdehnen kann, entlädt sich die Spannung nach oben. Die Hauptursachen für solche Schäden sind eine für heutige Verkehrs- und Klimabelastungen nicht ausreichende Betondicke sowie fehlerhafte Fugen", schreibt die Autobahn GmbH in ihrer Mitteilung.
25. Juni, 14.48 Uhr: Stadt erlässt Waldbrand-Verfügung
Aufgrund der Gefahr von Waldbränden hat die Stadt Dresden das Betreten von Wäldern per Allgemeinverfügung eingeschränkt.
"Die trockene Witterung und die hohen Temperaturen in Verbindung mit einem langanhaltenden und großen Niederschlagsdefizit sorgen für eine extrem große Waldbrandgefahr. Öffentliche Straßen und Wege im Wald sowie nicht öffentliche Waldwege und zum Reiten ausgewiesene und gekennzeichnete Wege dürfen bei Waldbrandgefahrenstufen 4 und 5 nicht verlassen werden", teile die Stadt am Donnerstag mit.
Die Verfügung gilt ab dem morgigen Freitag (26. Juni) und hat bis zum 30. September Bestand. Bereits am heutigen Donnerstag gilt in Dresden die Gefahrenstufe 4 (hohe Waldbrandgefahr). Aktuelle Gefahrenstufen können auf der Sachsenforst-Website eingesehen werden.
Die Einschränkungen dienen laut Stadt-Angaben dazu, "das Zünden von brandfähigem Material zu verhindern sowie Waldbesucher und Anwohner zu schützen, da die Personenrettung im Brandfall von den Wegen und Straßen aus mit Rettungs- und Löschfahrzeugen schneller und unkomplizierter möglich ist."
25. Juni, 13.21 Uhr: Trinkwasserversorgung gesichert
Nach Angaben von "SachsenEnergie" ist die Trinkwasserversorgung in Dresden für das bevorstehende Hitze-Wochenende gesichert.
Trotz steigenden Wasserverbrauchs im Zuge der hohen Temperaturen müsse sich niemand sorgen machen, teilte der Energiekonzern am Donnerstagnachmittag mit: "Rund 60 Prozent des Trinkwassers stammt aus dem Talsperrensystem Klingenberg/Lehmühle im Osterzgebirge, weitere 40 Prozent werden aus Uferfiltrat der Elbe und Grundwasser gewonnen. Diese vielfältigen Wasserquellen sorgen für eine hohe Versorgungssicherheit, auch in Trocken- und Hitzeperioden."
Bereits am vergangenen - ebenfalls heißen - Wochenende haben Dresdner laut Unternehmensangaben mit 160.000 Kubikmetern Trinkwasser pro Tag deutlich mehr verbraucht, als an einem durchschnittlichen Tag (117.000 Kubikmeter). Für dieses Wochenende rechnet SachsenEnergie mit einem neuen Rekordwert für den Trinkwasserverbrauch.
25. Juni, 9.19 Uhr: Fest-Absage auch vor den Toren Dresdens
Beim VfL Pirna-Copitz wird an diesem Wochenende nicht gefeiert. Das für Samstag (27. Juni) geplante Vereinsfest ist aufgrund der Hitzewelle und behördlicher Empfehlungen auf den 22. August verschoben worden.
Der neue Termin wurde auf eine Woche nach Ende der Sommerferien gelegt. Programm, geplante Aktivitäten und Angebote bleiben laut Vereins-Info bestehen.
Gekickt wird jedoch am Freitag (26. Juni). Das Altherren- und Frauenturnier im Willy-Tröger-Stadion findet statt. Start ist 18 Uhr.
25. Juni, 8.37 Uhr: Alte Gärtnerei Dresden Pieschen sagt Sommerfest und Yoga-Kurse ab
Die Alte Gärtnerei in Dresden-Pieschen kapituliert vor der Hitze! Geplante Veranstaltungen müssen verschoben werden.
Yoga fällt diese Woche aufgrund der Wetter-Warnungen komplett aus. Das teilten die Veranstalter bei Instagram mit. Außerdem wurde das für diesen Samstag geplante Sommerfest verschoben. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, aber "unter Abwägung der Gesundheit" für Organisatoren, Gäste und Künstler habe man sich schweren Herzen den Temperaturen beugen müssen.
"Eine Hitzewarnung ist kein Spaß, und wir wollen nicht, dass Menschen umkippen", so der Tenor.
25. Juni, 8.26 Uhr: Achtung, Dürregefahr! Stadt erteilt Verbot für Wasserentnahme
Viele der über 500 Bäche und Flüsse in Dresden führen zu wenig Wasser oder sind teilweise ausgetrocknet. Weil Regen wohl auch in den kommenden Tagen ausbleibt, erteilt die Stadt ein Verbot für die Wasserentnahme.
Das hat seit Mittwoch (24. Juni) Gültigkeit. Bis einschließlich 31. Oktober 2026 dürfen Eigentümer und Anlieger kein Wasser aus oberirdischen Gewässern im Stadtgebiet mittels Pumpen oder Schöpfen mit Handgefäßen im Rahmen des Gemeingebrauchs entnehmen.
"Es ist insgesamt zu trocken und die Wasserstände sind zu niedrig. Gehen Sie bitte stets sorgsam und sparsam mit dem Wasser um. Verwenden Sie zum Gießen vorzugsweise aufgefangenes Regenwasser. Gießen Sie Pflanzungen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, um Verluste durch Verdunstung zu minimieren", appelliert Umweltamtsleiter René Herold.
Eine Beschränkung der Grundwasserbenutzung muss aktuell noch nicht ausgesprochen werden.
Wasserentnahmen, für die eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt, sind vom Verbot nicht betroffen. Inhaber einer Erlaubnis müssen allerdings deren Nebenbestimmungen beachten. Verstöße können mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro belangt werden. Eine wasserrechtliche Erlaubnis kann unter [email protected] beantragt werden.
24. Juni, 19.34 Uhr: 32 Grad und es wird noch heißer - bis zu 41 Grad am Wochenende erwartet
Wem es am Mittwoch viel zu heiß in Dresden war, der dürfte sich am Wochenende diese vergleichsweise "kühle Phase" zurücksehnen.
Denn während es am Samstag noch ganz knapp unter 40 Grad warm werden soll, könnte diese Marke am Sonntag gerissen werden - bis zu 41 Grad Celsius drohen. Können die Prognosen für die kommende Woche halten, was sie versprechen, könnte pünktlich zum Wochenstart wieder "normales" Sommerwetter mit mittleren 20-Grad-Werten winken. Viele dürften inzwischen genau darauf hoffen.
24. Juni, 17.57 Uhr: 30. Fahrradfest der SZ steigt!
Sie wollen Radeln und ihr Jubiläum. Darum findet das 30. Fahrradfest der Sächsischen Zeitung am Wochenende wie geplant statt.
Dennoch warnen die Veranstalter: "Um das Fest trotz hochsommerlicher Temperaturen genießen zu können, sollten alle an Sonnenschutz für Kopf und Haut sowie ausreichend Flüssigkeit denken. Zusätzlich zu den Stopps an den Verpflegungspunkten empfehlen sich regelmäßige Schlucke aus der eigenen Wasserflasche. Auf dem Volksfestgelände gibt es zudem kostenlose Erfrischung an der Trinkwasserbar und viele schattige Sitzgelegenheiten."
24. Juni, 17.50 Uhr: Sächsische Beachvolleyball-Tour fällt an diesem Wochenende aus
Die sächsische Beachvolleyball-Tour ist am Wochenende abgeblasen!
"Dies betrifft die beiden A-Turniere von BeachandCamp, sowie das A-Mixed und C-Mixed bei BeachL. Weiterhin sind unsere Jugendmeisterschaften U17 m/w betroffen", teilen die Veranstalter auf Instagram mit. Grund für diese "drastische Entscheidung" seien die für das Wochenende zu erwartenden hohen Temperaturen und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für alle Beteiligten, so das Team.
24. Juni, 17.46 Uhr: Hosenscheißer- & Ladyfashion-Flohmarkt fällt am Sonntag aus
"Nach sorgfältiger Abwägung haben wir uns aufgrund der aktuellen Hitzewarnungen und der vorhergesagten Temperaturen für das kommende Wochenende entschieden, den Hosenscheißer- & Ladyfashion-Flohmarkt am 28.06. abzusagen", melden die Veranstalter.
Die Nachfolgeveranstaltung findet am 30. August statt.
24. Juni, 17 Uhr: Filmnächte verschieben Checker Tobi, Mark Forster mit Besonderheiten
Die Dresdner Filmnächte starten mit extremer Hitze in die neue Saison. Vor allem bei Mark Forster (43) und Tobi Krell (Checker Tobi) wappnen sich die Veranstalter mit Planänderungen. Der Kinderstar muss seinen Auftritt am Samstag um zwei Stunden nach hinten verschieben. Start ist nicht mehr 16, sondern 18 Uhr, Einlassbeginn um 16.30 Uhr. Zudem soll es bei beiden Künstlern vier Wassernebel-Duschen geben.
Hinzu kommen neue Getränkeregeln. So darf jeder zu Tobi Krell und Mark Forster einen Liter Wasser, Saftschorle oder Tee pro Person in einer Plastikflasche mit aufs Gelände bringen. "Wir beobachten die Lage permanent und treffen unsere Entscheidungen auf Basis der aktuellen Informationen und in enger Abstimmung mit allen beteiligten Stellen. Unser Ziel ist es, den Gästen auch bei sommerlichen Temperaturen sichere und angenehme Veranstaltungen zu ermöglichen", sagt PAN-Geschäftsführer Matthias Pfitzner.
24. Juni, 16.04 Uhr: Elbhangfest findet statt - Veranstalter warnen vor der Hitze
Das Traditionsfest an der Elbe zieht durch, doch die extreme Wettersituation verlangt allen Beteiligten alles ab. Weil die Sonne erbarmungslos brennt, kann es auf der Festmeile spontan zu Verschiebungen oder Absagen bei Händlern und Künstlern kommen.
Die Veranstalter stellen klar: "Die Gesundheit der Künstler, Gäste, Helfer und Schausteller geht in jedem Fall vor." Händler und Darsteller können vor Ort in Absprache mit dem Veranstalter entscheiden, ob sie absagen oder kürzertreten.
Für die Besucher gilt die dringende Warnung, die Mittagssonne zu meiden, sich einzucremen und viel zu trinken. Das Mitführen eigener Wasserflaschen ist überall erlaubt, zudem gibt es kostenfreies Trinkwasser in Pillnitz (Fliederhof, Schlossvorplatz, Löwenkopfbastei) und eine Wassernebel-Installation in Loschwitz.
Auch kühle Orte wie die Kirchen oder schattige Weindörfer sollten gezielt aufgesucht werden. Zudem mahnen die Macher zur Vorsicht beim Alkohol, da dieser bei der Hitze schneller wirkt.
24. Juni, 15.39 Uhr: Jugendfußballturnier am Wochenende abgesagt
Hitze-Schock für Dresdens größtes Nachwuchsturnier! Wegen der angekündigten Temperaturen von bis zu 40 Grad am Wochenende fällt der 19. Saxony Cup im Sportpark Ostra komplett aus.
Eigentlich sollten über 100 Jugend-Teams am Samstag zum Mega-Event in Dresden kommen, doch wegen der extremen Temperaturen sagt der Stadtverband das Turnier nun ab. Die Gesundheit der Kids gehe vor. Trostpflaster für die Mini-Kicker: Es werde bereits an einem Nachholtermin für den Herbst 2026 gebastelt.
Zudem hat der Sächsische Fußballverband-Verband sämtliche Meisterschafts- und Pflichtspiele abgesagt. Das trifft in der Region vor allem die Partien der B-Juniorinnen (Landesliga/Landesklasse) und C-Juniorinnen (Landesklasse).
Unabhängig von der oben genannten Entscheidung empfiehlt der Verband allen Vereinen, auch im Bereich von Freundschafts-, Testspielen und geplanten Turnieren im Nachwuchsbereich verantwortungsvoll zu handeln.
24. Juni, 13.43 Uhr: Strenge Getränkeregelung bei Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion gelockert
Erfrischende Nachrichten für alle Kraftklub-Fans im Rudolf-Harbig-Stadion! Wegen der extremen Gluthitze wirft der Veranstalter die strengen Getränke-Regeln für das Konzert am Samstag über den Haufen.
Eigentlich galt die strikte Ansage: Keine eigenen Getränke, maximal ein winziger halber Liter Wasser war pro Kopf erlaubt. Jetzt heißt es in einem Update vom Mittag auf der Website des Veranstalters: Jeder Fan darf ab sofort bis zu 1,5 Liter Wasser in PET-Flaschen, Faltflaschen oder Tetra-Paks mit aufs Gelände nehmen.
Dazu werden im Stadioninnenraum extra vier kostenlose Trinkwasser-Stationen aufgestellt. Das Leitungswasser hat Trinkqualität und das Stadion hat den Preis für Wasser an den Bars um 20 Prozent gesenkt.
24. Juni, 13.07 Uhr: Dresdens Flüsse kämpfen mit Niedrigwasser
Sowohl die Elbe als auch die Weißeritz verlieren wegen der anhaltenden Hitze immer weiter Wasser.
Zur Mittagszeit am Mittwoch stand der Elbpegel bei mickrigen 70 Zentimetern - und weil vorerst kein Regen kommt, wird die Lage in den nächsten Tagen noch viel brenzliger.
Mehr dazu lest ihr ins unserem Artikel: Hitzewelle in Dresden: Elbe, Weißeritz und Co. geht das Wasser aus
24. Juni, 12.45 Uhr: Wochenmärkte schließen eher
Wegen der extremen Temperaturen machen die Dresdner Wochenmärkte an diesem Donnerstag und Freitag schon um 14 Uhr Feierabend.
Der Grund: Nicht nur die Kunden und Verkäufer schwitzen. Auch Obst, Gemüse oder die Kühltheken der Händler machen bei diesen Temperaturen schlapp. Die Startuhrzeit der Märkte verändert sich nicht.
24. Juni, 8.19 Uhr: Verbraucherzentrale Sachsen gibt Tipps gegen die Hitze
Wenn die Wohnung im Sommer zur Sauna wird, machen viele instinktiv alles falsch. Die Verbraucherzentrale Sachsen stellt klar: Das wichtigste Schild gegen die Hitze muss vor dem Fenster hängen!
Die Experten raten: Tagsüber bleiben Fenster und Türen absolut dicht. Erst wenn es draußen abkühlt – also nachts oder frühmorgens –, wird per Querlüftung einmal komplett durchgepustet. Ventilatoren bringen zwar gefühlte Abkühlung auf der Haut, senken die Raumtemperatur aber kein Stück.
Der effektivste Trick gegen die Hitze sind Außenrollos oder Markisen. Sie blocken die Strahlen ab, bevor sie das Glas aufheizen. Innenrollos bringen dagegen kaum etwas. Wer nichts hat, kann in der Not ein helles Tuch von außen vor die Scheibe hängen.
24. Juni, 8.13 Uhr: Wie trotzen unsere Tiere der Hitze?
Was machen eigentlich die Tiere unter der Hitzglocke, die Sachsen fest im Griff hat?
Gassi-Gang zur Elbe, Eisbomben als Futter oder einfach clevere schattige Plätzchen. Im Zoo, auf dem Moritzburger Landgestüt und im städtischen Tierheim gibt es besondere Maßnahmen zur Abkühlung.
Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel: "Wie Tiere in Sachsen der Hitzeglocke trotzen.
24. Juni, 6.29 Uhr: Stadt Dresden hilft Wohnungslosen während der Hitzewelle
Während der anhaltenden Hitzewelle haben es obdachlose Menschen oft besonders schwer. Zudem erhöht sich das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Dehydrierung, Sonnenstich oder sogar einen lebensgefährlichen Hitzschlag.
Um Betroffene zu unterstützen, haben das Sozialamt und seine Partner verschiedene Hilfsangebote geschaffen. Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann (49) erklärt: "Hohe Temperaturen können für ältere Menschen, gesundheitlich Belastete und andere besonders gefährdete Personen schnell zur ernsten Gefahr werden. Umso wichtiger ist es, aufmerksam zu sein und füreinander Verantwortung zu übernehmen."
Mit verschiedenen Angeboten wie sicheren, gekühlten Unterkünften, kostenlosem Trinkwasser und präventiven Maßnahmen sorgt das Amt für das Wohlergehen der Betroffenen.
Auch ihr könnt helfen: Wer regungslose Personen in der prallen Sonne entdeckt, sollte nicht wegsehen, sondern helfen. Im Notfall gilt: Sofort die 112 wählen!
24. Juni, 6.18 Uhr: Hitzesituation intensiviert sich
Die Hitzewelle kühlt nicht ab. Auch am Mittwoch klettern die Temperaturen im Freistaat erneut auf über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor einer starken Wärmebelastung, die bis Donnerstag anhalten soll.
Ein wenig abkühlen soll es in der Nacht. Dann sinken die Temperaturen auf 15 bis 20 Grad. Das heißt: Fenster auf und die kühle Nachtluft in die Wohnungen lassen.
23. Juli, 15.50 Uhr: So will sich der Palais Sommer die Hitze erträglich machen
Im Rahmen des Palais Sommers findet Samstagabend auf dem Neumarkt die große Walzer Sommernacht statt.
Gemeinsam mit Gerolsteiner werde man 1200 Flaschen Wasser verschenken, verriet der Veranstalter auf Nachfrage von TAG24. Außerdem gebe es weitere leicht zugängliche Quellen für Gratis-Wasser.
Alle Tische sowie die Bühne sind mit Sonnenschirmen überdacht. Für Erfrischung sorgt auch Softeis, das 2 Euro pro Portion kostet - für Kinder sogar nur die Hälfte.
23. Juli, 13.40 Uhr: DWD spricht Hitzewarnung für Sachsen aus
Ab Mittwoch wird es im Freistaat "zunehmend heiß mit starker Wärmebelastung".
Mit einer zusätzlichen Belastung sei im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden wegen "verringerter nächtlicher Abkühlung" zu rechnen. Es wird empfohlen, die Hitze zu vermeiden, viel Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.
23. Juli, 13.30 Uhr: Strenge Getränkeregelung bei Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion
Am Samstagabend will Kraftklub das Rudolf-Harbig-Stadion zum Kochen bringen. Bei den prognostizierten Temperaturen bedarf es dafür nicht viel. Die Getränkereglung bleibt trotz der Hitze streng.
"Es dürfen generell keine Getränke mitgebracht werden", heißt es vom Veranstalter. Es gibt immerhin eine kleine Ausnahme: Maximal 0,5 Liter Wasser dürfen pro Person in einem Tetra Pak, einer Falt- oder PET-Flasche mitgenommen werden.
Titelfoto: dpa | Patrick Pleul