25.06.2026 13:21 Hitzeblog für Dresden: Trinkwasserversorgung am Wochenende gesichert

Nach Angaben von "SachsenEnergie" ist die Trinkwasserversorgung in Dresden für das bevorstehende Hitze-Wochenende gesichert.

Von Holger Köhler-Kaeß, Niklas Perband, Marcus Scholz, Janina Rößler, Benjamin Schön

Dresden - Eine Hitzeglocke hat Europa fest im Griff. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Es drohen reihenweise tropische Nächte. In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze in Dresden auf dem Laufenden.

In Dresden wird es sehr heiß und trocken. (Archivfoto) © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Bereits mehrfach wurden an einer Wetterstation in Dresden-Strehlen 39,2 Grad gemessen. Bis heute der offizielle Hitzerekord der Stadt. Am Wochenende könnte dieser Wert fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte im Gespräch mit TAG24 für Dresden und die gesamte Region am Samstag 39 Grad! Auch am Freitag, Samstag und Sonntag schießen die Temperaturen in ähnliche Höhen. Dresden Wetter Durchhalten! Wochenend-Wetter noch kühl und nass, doch dann wird es endlich schöner Dem eigentlich mit Konzerten und Festen vollgepackten Sommer-Wochenende droht der Hitzekoller.

25. Juni, 13.21 Uhr: Trinkwasserversorgung gesichert

Nach Angaben von "SachsenEnergie" ist die Trinkwasserversorgung in Dresden für das bevorstehende Hitze-Wochenende gesichert. Trotz steigenden Wasserverbrauchs im Zuge der hohen Temperaturen müsse sich niemand sorgen machen, teilte der Energiekonzern am Donnerstagnachmittag mit: "Rund 60 Prozent des Trinkwassers stammt aus dem Talsperrensystem Klingenberg/Lehmühle im Osterzgebirge, weitere 40 Prozent werden aus Uferfiltrat der Elbe und Grundwasser gewonnen. Diese vielfältigen Wasserquellen sorgen für eine hohe Versorgungssicherheit, auch in Trocken- und Hitzeperioden." Bereits am vergangenen - ebenfalls heißen - Wochenende haben Dresdner laut Unternehmensangaben mit 160.000 Kubikmetern Trinkwasser pro Tag deutlich mehr verbraucht, als an einem durchschnittlichen Tag (117.000 Kubikmeter). Für dieses Wochenende rechnet SachsenEnergie mit einem neuen Rekordwert für den Trinkwasserverbrauch.

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Auch am heißen Wochenende wird es in Dresden genügend Trinkwasser geben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

25. Juni, 9.19 Uhr: Fest-Absage auch vor den Toren Dresdens

Beim VfL Pirna-Copitz wird an diesem Wochenende nicht gefeiert. Das für Samstag (27. Juni) geplante Vereinsfest ist aufgrund der Hitzewelle und behördlicher Empfehlungen auf den 22. August verschoben worden. Der neue Termin wurde auf eine Woche nach Ende der Sommerferien gelegt. Programm, geplante Aktivitäten und Angebote bleiben laut Vereins-Info bestehen. Gekickt wird jedoch am Freitag (26. Juni). Das Altherren- und Frauenturnier im Willy-Tröger-Stadion findet statt. Start ist 18 Uhr.

25. Juni, 8.37 Uhr: Alte Gärtnerei Dresden Pieschen sagt Sommerfest und Yoga-Kurse ab

Die Alte Gärtnerei in Dresden-Pieschen kapituliert vor der Hitze! Geplante Veranstaltungen müssen verschoben werden. Yoga fällt diese Woche aufgrund der Wetter-Warnungen komplett aus. Das teilten die Veranstalter bei Instagram mit. Außerdem wurde das für diesen Samstag geplante Sommerfest verschoben. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, aber "unter Abwägung der Gesundheit" für Organisatoren, Gäste und Künstler habe man sich schweren Herzen den Temperaturen beugen müssen.



"Eine Hitzewarnung ist kein Spaß, und wir wollen nicht, dass Menschen umkippen", so der Tenor.

25. Juni, 8.26 Uhr: Achtung, Dürregefahr! Stadt erteilt Verbot für Wasserentnahme

Viele der über 500 Bäche und Flüsse in Dresden führen zu wenig Wasser oder sind teilweise ausgetrocknet. Weil Regen wohl auch in den kommenden Tagen ausbleibt, erteilt die Stadt ein Verbot für die Wasserentnahme.



Das hat seit Mittwoch (24. Juni) Gültigkeit. Bis einschließlich 31. Oktober 2026 dürfen Eigentümer und Anlieger kein Wasser aus oberirdischen Gewässern im Stadtgebiet mittels Pumpen oder Schöpfen mit Handgefäßen im Rahmen des Gemeingebrauchs entnehmen.



"Es ist insgesamt zu trocken und die Wasserstände sind zu niedrig. Gehen Sie bitte stets sorgsam und sparsam mit dem Wasser um. Verwenden Sie zum Gießen vorzugsweise aufgefangenes Regenwasser. Gießen Sie Pflanzungen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, um Verluste durch Verdunstung zu minimieren", appelliert Umweltamtsleiter René Herold.



Eine Beschränkung der Grundwasserbenutzung muss aktuell noch nicht ausgesprochen werden.



Wasserentnahmen, für die eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt, sind vom Verbot nicht betroffen. Inhaber einer Erlaubnis müssen allerdings deren Nebenbestimmungen beachten. Verstöße können mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro belangt werden. Eine wasserrechtliche Erlaubnis kann unter [email protected] beantragt werden.

Auch aus der Prießnitz (hier deren Mündung in die Elbe) darf kein Wasser entnommen werden. (Archivfoto) © Norbert Neumann

24. Juni, 19.34 Uhr: 32 Grad und es wird noch heißer - bis zu 41 Grad am Wochenende erwartet

Wem es am Mittwoch viel zu heiß in Dresden war, der dürfte sich am Wochenende diese vergleichsweise "kühle Phase" zurücksehnen. Denn während es am Samstag noch ganz knapp unter 40 Grad warm werden soll, könnte diese Marke am Sonntag gerissen werden - bis zu 41 Grad Celsius drohen. Können die Prognosen für die kommende Woche halten, was sie versprechen, könnte pünktlich zum Wochenstart wieder "normales" Sommerwetter mit mittleren 20-Grad-Werten winken. Viele dürften inzwischen genau darauf hoffen.

Heiß, heißer, Wochenende: Das Hitze-Finale ist für Sonntag anvisiert. © 123RF/pheelingsmedia

24. Juni, 17.57 Uhr: 30. Fahrradfest der SZ steigt!

Sie wollen Radeln und ihr Jubiläum. Darum findet das 30. Fahrradfest der Sächsischen Zeitung am Wochenende wie geplant statt. Dennoch warnen die Veranstalter: "Um das Fest trotz hochsommerlicher Temperaturen genießen zu können, sollten alle an Sonnenschutz für Kopf und Haut sowie ausreichend Flüssigkeit denken. Zusätzlich zu den Stopps an den Verpflegungspunkten empfehlen sich regelmäßige Schlucke aus der eigenen Wasserflasche. Auf dem Volksfestgelände gibt es zudem kostenlose Erfrischung an der Trinkwasserbar und viele schattige Sitzgelegenheiten."

24. Juni, 17.50 Uhr: Sächsische Beachvolleyball-Tour fällt an diesem Wochenende aus

Die sächsische Beachvolleyball-Tour ist am Wochenende abgeblasen! "Dies betrifft die beiden A-Turniere von BeachandCamp, sowie das A-Mixed und C-Mixed bei BeachL. Weiterhin sind unsere Jugendmeisterschaften U17 m/w betroffen", teilen die Veranstalter auf Instagram mit. Grund für diese "drastische Entscheidung" seien die für das Wochenende zu erwartenden hohen Temperaturen und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für alle Beteiligten, so das Team.

24. Juni, 17.46 Uhr: Hosenscheißer- & Ladyfashion-Flohmarkt fällt am Sonntag aus

"Nach sorgfältiger Abwägung haben wir uns aufgrund der aktuellen Hitzewarnungen und der vorhergesagten Temperaturen für das kommende Wochenende entschieden, den Hosenscheißer- & Ladyfashion-Flohmarkt am 28.06. abzusagen", melden die Veranstalter. Die Nachfolgeveranstaltung findet am 30. August statt.

24. Juni, 17 Uhr: Filmnächte verschieben Checker Tobi, Mark Forster mit Besonderheiten

Die Dresdner Filmnächte starten mit extremer Hitze in die neue Saison. Vor allem bei Mark Forster (43) und Tobi Krell (Checker Tobi) wappnen sich die Veranstalter mit Planänderungen. Der Kinderstar muss seinen Auftritt am Samstag um zwei Stunden nach hinten verschieben. Start ist nicht mehr 16, sondern 18 Uhr, Einlassbeginn um 16.30 Uhr. Zudem soll es bei beiden Künstlern vier Wassernebel-Duschen geben. Hinzu kommen neue Getränkeregeln. So darf jeder zu Tobi Krell und Mark Forster einen Liter Wasser, Saftschorle oder Tee pro Person in einer Plastikflasche mit aufs Gelände bringen. "Wir beobachten die Lage permanent und treffen unsere Entscheidungen auf Basis der aktuellen Informationen und in enger Abstimmung mit allen beteiligten Stellen. Unser Ziel ist es, den Gästen auch bei sommerlichen Temperaturen sichere und angenehme Veranstaltungen zu ermöglichen", sagt PAN-Geschäftsführer Matthias Pfitzner.

Bei den Filmnächten wird es am Wochenende Veränderungen geben. © dpa/Sebastian Kahnert

24. Juni, 16.04 Uhr: Elbhangfest findet statt - Veranstalter warnen vor der Hitze

Das Traditionsfest an der Elbe zieht durch, doch die extreme Wettersituation verlangt allen Beteiligten alles ab. Weil die Sonne erbarmungslos brennt, kann es auf der Festmeile spontan zu Verschiebungen oder Absagen bei Händlern und Künstlern kommen. Die Veranstalter stellen klar: "Die Gesundheit der Künstler, Gäste, Helfer und Schausteller geht in jedem Fall vor." Händler und Darsteller können vor Ort in Absprache mit dem Veranstalter entscheiden, ob sie absagen oder kürzertreten. Für die Besucher gilt die dringende Warnung, die Mittagssonne zu meiden, sich einzucremen und viel zu trinken. Das Mitführen eigener Wasserflaschen ist überall erlaubt, zudem gibt es kostenfreies Trinkwasser in Pillnitz (Fliederhof, Schlossvorplatz, Löwenkopfbastei) und eine Wassernebel-Installation in Loschwitz. Auch kühle Orte wie die Kirchen oder schattige Weindörfer sollten gezielt aufgesucht werden. Zudem mahnen die Macher zur Vorsicht beim Alkohol, da dieser bei der Hitze schneller wirkt.