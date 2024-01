Bauernproteste in Dresden: Blockaden werden vorzeitig eingestellt

Dresden - Die Bauern machten am Montag Ernst und legten Teile Dresdens lahm. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Hunderte Traktoren legten am Morgen Teile des Verkehrs lahm. © Eric Münch

Die geplanten Proteste, die 5 Uhr morgens starteten und eigentlich bis 17 Uhr gehen sollten - mittlerweile aber auf 15 Uhr gekürzt wurden - fanden an mehreren Autobahn-Auffahrten in und um Dresden statt.

Betroffen sind neben den A4-Autobahn-Auffahrten Wilder Mann, Hellerau und Altstadt auch die A17-Auffahrten Südvorstadt und Gorbitz.

Hinzukommen könnten einzelne Straßen im Laufe des Tages.

TAG24 hält Euch hier am Montag über die Situation in der Landeshauptstadt auf dem Laufenden. Zu den Lagen in Leipzig sowie Chemnitz, dem Erzgebirge, Vogtland und Mittelsachsen gibt es ebenfalls News-Ticker.