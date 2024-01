Bauernproteste in Dresden: So läuft die Mega-Blockade bisher

Dresden - Die Bauern proben den Aufstand. Am Montag wird der Verkehr in Dresden zu weiten Teilen lahmgelegt werden. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Weit verbreitetes Bild am Montag: Blockierte Auffahrten. © Erik Töpfer

Denn durch die Bauernproteste kommt es ab 5 Uhr morgens und bis 17 Uhr am Nachmittag zu Behinderungen an zahlreichen Straßen und Plätzen in Dresden (siehe Update von 5.20 Uhr).

Betroffen sind neben den A4-Autobahn-Auffahrten Wilder Mann, Hellerau und Altstadt auch die A17-Auffahrten Südvorstadt und Gorbitz.

Hinzukommen könnten einzelne Straßen im Laufe des Tages.

TAG24 hält Euch hier am Montag über die Situation in der Landeshauptstadt auf dem Laufenden. Zu den Lagen in Leipzig sowie Chemnitz, dem Erzgebirge, Vogtland und Mittelsachsen gibt es ebenfalls News-Ticker.