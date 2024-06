Patricia Blanco wehrt sich gegen "OnlyFans"-Kritik: "Ganz, ganz tolle Plattform"

Patricia Blanco (53) ist Feuer und Flamme für ihren neuen "OnlyFans"-Account. Kritik an ihrem neuen Karriereplan und der Plattform kann sie nicht verstehen. © Fotomontage: Instagram/patriciablancoofficial

"Hier bekommst du exklusiven Zugang zu meinem privaten Leben und verführerischen Inhalten, die du nirgendwo sonst findest – und das alles nur hier bei mir. Also: Seid nicht schüchtern, sagt Hallo!", schreibt sie auf ihrem OF-Profil.

Für schlappe 14,99 Euro im Monat oder wahlweise mithilfe eines rabattierten Abo-Pakets können ihre Follower nun in den Genuss expliziter Fotos und Videos kommen - Patricias neuer Karriereplan kommt dabei allerdings nicht bei allen gut an.

So meldete sich ihr Ex Andreas Ellermann (59) zu Wort, übte deutliche Kritik: "Für seinen Körper muss man sich nicht schämen, auch wenn Chirurgen nachhelfen. Aber man muss ihn nicht gegen Geld auf irgendwelchen ominösen Plattformen zur Schau stellen. Das hätte sie nicht nötig gehabt", so der Entertainer.

Offensichtlich war der Immobilien-Millionär nicht der einzige, der sich abfällig äußerte, denn am heutigen Samstag sah sich die Tochter von Schlagerstar Robert Blanco (87) zu einer Reaktion auf Instagram genötigt.

"An alle Moralapostel und Erziehungsberechtigten da draußen: Ich danke euch sehr, aber ich bin alt genug, um zu wissen, was ich tue", verdeutlichte sie. "OnlyFans" sei eine "ganz, ganz tolle Plattform", an der es nichts Verwerfliches gebe.