 7.977

St.-Pauli-Blog: Stürmer Andreas Hountondji fällt bis auf Weiteres aus

St.-Pauli-Blog: Neues Jahr, neues Glück - Trainingsstart für die Kiezkicker, Stürmer-Ausfall und Testspiel am Millerntor.

Hamburg - Während das Training am Freitag für die Kiezkicker wieder beginnt, wird einer erstmal nicht dabei sein. Stürmer Andreas Hountondji steht dem FC St. Pauli bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

So auch im Testspiel am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen.

In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor.

2. Januar, 10.28 Uhr: Andreas Hountondji fällt bis auf Weiteres aus

Bitterer Start ins neue Jahr für Andreas Hountondji (23): Wegen eines Haarrisses am linken Sprunggelenk fällt der Stürmer bis auf Weiteres aus.

Das teilte der FC St. Pauli am Freitagmorgen mit. Der 23-Jährige hatte sich die Verletzung im letzten Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am 21. Dezember zugezogen. Nach der ersten Diagnose vor Weihnachten wurde der Haarriss inzwischen durch zusätzliche osteologische Untersuchungen bestätigt.

Andreas Hountondji (23, Mitte) zog sich die Verletzung im Auswärtsspiel gegen Mainz 05 zu.
Andreas Hountondji (23, Mitte) zog sich die Verletzung im Auswärtsspiel gegen Mainz 05 zu.  © WITTERS

29. Dezember, 9.29 Uhr: FC St. Pauli wohl mit Interesse an japanischen U20-Nationalspieler

Der Transfer von Tomoya Ando (26) gilt als sicher, nun hat der FC St. Pauli einen weiteren Japaner ins Visier genommen. Laut dem Portal liga-zwei.de sind zahlreiche Vereine am U20-Nationalspieler Shunsuke Saito interessiert, dazu zählen neben den Kiezkickern unter anderem die SV Elversberg oder der BVB.

Favorit soll bislang allerdings Hannover 96. Die Niedersachsen haben einen Kooperationsvertrag mit dem Zweitliga-Meister Mito HollyHock, bei dem Saito unter Vertrag steht. Der Deal ist aber noch nicht durch. Bei den meisten Vereinen wäre er wohl für die U23 vorgesehen.

In der abgelaufenen Saison hatte der 20-jährige Mittelfeldspieler mit acht Toren in 27 Spielen großen Anteil am Aufstieg.

Der FC St. Pauli soll einer von zahlreichen Interessenten an Japans U20-Nationalspieler Shunsuke Saito (20) sein.
Der FC St. Pauli soll einer von zahlreichen Interessenten an Japans U20-Nationalspieler Shunsuke Saito (20) sein.  © IMAGO / Photosport

27. Dezember, 14.11 Uhr: St. Pauli vor Verpflichtung von Tomoya Ando

Wird er die erste Verstärkung im Winter-Transferfenster? Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, steht der FC St. Pauli kurz vor der Verpflichtung von Tomoya Ando (26).

Der japanische Abwehrspieler von Avispa Fukuoka muss demnach nur noch den obligatorischen Medizincheck bestehen und seinen Vertrag unterschreiben, alles andere sei bereits perfekt.

Ando ist Nationalspieler und laut dem Bericht entweder komplett ablösefrei oder für eine sehr geringe Summe für die Kiezkicker zu haben - diese dürften den Neuzugang allerdings erst nach dem offiziellen Start der Transferperiode am 1. Januar verkünden.

Der japanische Nationalspieler Tomoya Ando (26) steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC St. Pauli.
Der japanische Nationalspieler Tomoya Ando (26) steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC St. Pauli.  © IMAGO/AFLOSPORT

24. Dezember, 15.30 Uhr: St. Pauli startet an Neujahr in die Vorbereitung

Nach dem letzten Treffen am vergangenen Montag genießen die Profis des FC St. Pauli ihre wohlverdiente, wenn auch kurze Weihnachtspause. Denn am Neujahrstag legen die Kiezkicker wieder los.

Einen Tag darauf bietet sich bei der einzigen öffentlichen Einheit die Möglichkeit, das Team zu beobachten. Start ist zwischen 11 und 11.30 Uhr.

Am 4. Januar (15.30 Uhr) steht schließlich das Testspiel gegen Werder Bremen an, ehe es dann schon wieder in die Vorbereitung auf die Partie gegen RB Leipzig (10. Januar/15.30 Uhr) sechs Tage später geht.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) hat eine kurz, aber knackige Vorbereitung aufgestellt.
St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) hat eine kurz, aber knackige Vorbereitung aufgestellt.  © WITTERS

24. Dezember, 11.13 Uhr: Martijn Kaars für "Tor des Monats" nominiert

Es war nicht nur wichtig, sondern auch verdammt schön: Im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim brachte Martijn Kaars (26) St. Pauli mit einem Knaller unter die Latte in Führung.

Jetzt wurde der Treffer für das "Tor des Monats" Dezember nominiert - zusammen mit gleich neun anderen äußerst sehenswerten Buden. Abgestimmt werden kann auf der offiziellen Website der Bundesliga.

Pure Freude: St.-Pauli-Stürmer Martijn Kaars (26) jubelt über seinen Knaller unter die Latte gegen Heidenheim. Der Treffer ist für das "Tor des Monats" nominiert.
Pure Freude: St.-Pauli-Stürmer Martijn Kaars (26) jubelt über seinen Knaller unter die Latte gegen Heidenheim. Der Treffer ist für das "Tor des Monats" nominiert.  © WITTERS

23. Dezember, 14.11 Uhr: Saliakas soll bei AEK Athen auf dem Zettel stehen

Zieht es ihn zurück in die Heimat? Manolis Saliakas (29) durchlebt eine schwierige Saison, stand in der Bundesliga erst viermal in der Startelf des FC St. Pauli.

Wie das Portal "SDNA" berichtet, soll AEK Athen ein Auge auf den Rechtsverteidiger geworfen haben. Demnach sucht der griechische Verein nach einem passenden Spieler, der sich mit Lazaros Rota (28) auf der rechten Abwehrseite abwechseln kann.

Ein Kandidat sei Saliakas, der seit 2022 bei den Kiezkickern spielt. Womöglich entflieht er schon im kommenden Winter-Transferfenster seiner unbefriedigenden Situation in Hamburg?

St.-Pauli-Profi Manolis Saliakas (29) soll das Interesse von AEK Athen geweckt haben. Flüchtet er aus Hamburg?
St.-Pauli-Profi Manolis Saliakas (29) soll das Interesse von AEK Athen geweckt haben. Flüchtet er aus Hamburg?  © WITTERS

23. Dezember, 9.24 Uhr: Kehrt Morgan Guilavogui zurück?

Gegen Mainz wurde mal wieder deutlich, woran es beim FC St. Pauli hakt: Offensiv fehlt einfach die Durchschlagskraft. Das belegen auch die nur 13 erzielten Tore.

Wie das Abendblatt berichtet, arbeitet Sportchef Andreas Bornemann (53) daher an der spektakulären Rückholaktion von Morgan Guilavogui (27). Der Angreifer hatte mit sechs Toren großen Anteil am Klassenerhalt, musste aber zurück zu seinem Stammverein RC Lens.

Dabei hatte St. Pauli sogar die vereinbarte Kaufoption gezogen, doch letztlich holte Lens den 27-Jährigen gegen seinen Willen zurück. Beim Überraschungstabellenführer der Ligue 1 kommt Guilavogui kaum zum Zuge.

Das Problem: Lens will den Franzosen nur verkaufen und nicht erneut verleihen. Fraglich, ob St. Pauli eine Ablöse von mehreren Millionen Euro stemmen kann und will.

Morgan Guilavogui (27) spielt beim RC Lens kaum eine Rolle und hätte sicherlich nichts gegen eine Rückholaktion einzuwenden.
Morgan Guilavogui (27) spielt beim RC Lens kaum eine Rolle und hätte sicherlich nichts gegen eine Rückholaktion einzuwenden.  © IMAGO / Metelmann

22. Dezember, 14.40 Uhr: Martijn Kaars mit Muskelverletzung im Adduktorenbereich

Beim Gruselkick in Mainz wurde Martijn Kaars (26) schmerzlich vermisst, am Montag gab der Verein ein Verletzungsupdate.

Demnach hat sich der Angreifer eine leichte strukturelle Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Eine MRT-Untersuchung bestätigte diese Diagnose.

Wie lange der 26-Jährige nun ausfällt, ist noch offen.

Martijn Kaars (26) wurde in Mainz schmerzlich vermisst. Nun ist die Diagnose da.
Martijn Kaars (26) wurde in Mainz schmerzlich vermisst. Nun ist die Diagnose da.  © WITTERS

22. Dezember, 9.15 Uhr: So sah Louis Oppie den Zusammenstoß mit Nikola Vasilj

Es war ein großer Schock. Nach einer guten Stunde war Louis Oppie (23) bei einem Mainzer Freistoß von seinem eigenen Torwart Nikola Vasilj (30) abgeräumt worden, beide blieben am Boden liegen und mussten behandelt werden.

Oppie verließ kurz darauf den Platz und stellte sich nach der Partie mit dick bandagiertem Knie den Fragen der Journalisten. "Ich glaube, ich bin irgendwie blöd aufgekommen", erklärte er. Im ersten Moment habe er das aufgrund des Adrenalins gar nicht richtig gemerkt. "Es hat sich ein bisschen komisch in den Beinen angefühlt."

Als dem 23-Jährigen die Szene noch einmal vorgespielt wird, muss er kurz durchatmen. "Sieht schon ein bisschen übel aus", gestand Oppie. Aber zum Glück kamen beide Kiezkicker schadlos aus der Situation heraus.

Louis Oppie (23, unten) wurde von Torhüter Nikola Vasilj (30) abgeräumt.
Louis Oppie (23, unten) wurde von Torhüter Nikola Vasilj (30) abgeräumt.  © IMAGO / Beautiful Sports International

21. Dezember, 14.35 Uhr: Martijn Kaars fällt verletzt aus

Was für eine Hiobsbotschaft! Martijn Kaars (26) wird dem FC St. Pauli für das wichtige Spiel in Mainz fehlen, wie aus den Mannschaftsaufstellungen hervorgeht. Für ihn rückt Andréas Hountondji (23) in die Startelf.

So sehen die Aufstellungen aus:

Mainz: Batz - Kohr, Hanche-Olsen, Potulski - da Costa, Kai. Sano, Widmer, Nebel, J.-S. Lee, Amiri - Hollerbach

St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Pyrka, Sands, Oppie, Fujita, Irvine - A. Hountondji, Pereira Lage

Martijn Kaars (26) fehlt dem FC St. Pauli überraschend in Mainz. Er soll sich im Abschlusstraining verletzt haben.
Martijn Kaars (26) fehlt dem FC St. Pauli überraschend in Mainz. Er soll sich im Abschlusstraining verletzt haben.  © WITTERS

18. Dezember, 9.38 Uhr: Matthias Jöllenbeck greift in Mainz zur Pfeife

Zum Jahresabschluss reist der FC St. Pauli noch einmal zum Kellerduell nach Mainz und trifft dabei auf einen alten Bekannten. Matthias Jöllenbeck (38) leitete die Partie.

Der Arzt pfiff die Kiezkicker bereits zum Saisonauftakt gegen den BVB (3:3). Und auch die Mainzer hatten mit dem 38-Jährigen schon einmal das Vergnügen. Die Begegnung in Frankfurt ging allerdings mit 0:1 verloren.

Matthias Jöllenbeck (38) wird die Partie gegen Mainz leiten.
Matthias Jöllenbeck (38) wird die Partie gegen Mainz leiten.  © WITTERS

15. Dezember, 18.04 Uhr: Sperre für Eric Smith

Die Kiezkicker müssen ausgerechnet im wichtigen Duell gegen Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 auf Eric Smith verzichten.

Der Abwehrchef kassierte am Samstag im Kellerduell gegen die Heidenheimer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine rote Karte. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belegte den 28-Jährigen mit einem Spiel Sperre.

Eric Smith (28) wird nach der roten Karte gegen Heidenheim erst im neuen Jahr wieder für St. Pauli auflaufen.
Eric Smith (28) wird nach der roten Karte gegen Heidenheim erst im neuen Jahr wieder für St. Pauli auflaufen.  © Marcus Brandt/dpa

14. Dezember, 15.11 Uhr: Adam Dzwigala überzeugt als Edeljoker

Er ist der Mann für alle Fälle beim FC St. Pauli! Wieder einmal musste Adam Dzwigala (30) einspringen, nachdem Eric Smith (28) kurz vor der Pause mit Rot vom Platz geflogen war. Dabei zeigte sich der Pole bislang nicht immer zimperlich.

"Wir hatten es auch schon, dass er bei der ersten Aktion gelb bekommt oder sogar rot. Es geht darum, eine Balance zu finden", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) und spielte auf die Aggressivität in den Zweikämpfen an. "Aber dass wir ihn immer wieder reinschmeißen können, das hat er schon des Öfteren bewiesen"

Vor allem vor dem 2:0 überzeugte Dzwigala mit resolutem Einsatz und eroberte den Ball. Aus Sicht der Heidenheimer nicht ganz regelkonform, doch Schiri Sören Storks (37) ahndete das Foul nicht.

Auch von Hauke Wahl (30) gab es ein Sonderlob für den Polen. "Auf Adam ist immer Verlass. Den kannst du nachts um drei Uhr wecken und sagen, jetzt musst du ran, und er ist immer da und gibt auch im Training immer Gas."

Dzwigala sei ein Paradebeispiel für Professionalität, wie Wahl es nannte, und "das absolute Gegenteil von einem Stinkstiefel". Genau deswegen ist er eben auch so wichtig für St. Pauli.

Adam Dzwigala (30) zeigte mal wieder seine Qualitäten als Edeljoker.
Adam Dzwigala (30) zeigte mal wieder seine Qualitäten als Edeljoker.  © WITTERS

14. Dezember, 11.25 Uhr: Ricky-Jade Jones wird erst ein- und dann wieder ausgewechselt

Wenn ein Spieler ein- und später ausgewechselt wird, ist dies meist als Höchststrafe zu verstehen. Im Fall von Ricky-Jade Jones (23) war dies aber anders.

Der Angreifer war in der 75. Minute für Doppel-Torschütze Martijn Kaars (26) in die Partie gekommen, in der Nachspielzeit musste er für Connor Metcalfe (26) weichen und fasste sich dabei mehrmals an den rechten hinteren Oberschenkel. "Er hat einen Schlag abbekommen", erklärte Trainer Alexander Blessin (52).

"Ob es nur der Schlag ist oder ob er sich dabei gezerrt hat, weiß ich nicht", erklärte er weiter.

Ricky-Jade Jones (23) musste nach seiner Einwechslung verletzt wieder den Platz verlassen.
Ricky-Jade Jones (23) musste nach seiner Einwechslung verletzt wieder den Platz verlassen.  © WITTERS

13. Dezember, 14.30 Uhr: St. Pauli gegen Heidenheim erneut unverändert

Ein klares Zeichen: Alexander Blessin vertraut auch gegen Heidenheim derselben Startelf wie zuletzt. Es gibt erneut keine Änderungen in der Anfangsformation der Kiezkicker.

So starten die Braun-Weißen: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, Oppie, Fujita, Irvine - Kaars, Pereira Lage

Diese elf Akteure sollen es für St. Pauli auch gegen Heidenheim richten. Die Kiezkicker beginnen mit derselben Startformation wie zuletzt.
Diese elf Akteure sollen es für St. Pauli auch gegen Heidenheim richten. Die Kiezkicker beginnen mit derselben Startformation wie zuletzt.  © WITTERS

11. Dezember, 16.56 Uhr: Andréas Hountondji verzichtet freiwillig auf den Africa Cup

Es war eine überraschende Nachricht: St. Paulis Andréas Hountondji (23) verzichtet freiwillig auf seine Teilnahme am Africa Cup, teilte der Verband des Benin mit. Eigentlich war der 23-Jährige für die anstehende Meisterschaft nominiert worden, doch verletzungsbedingt zog er einen Schlussstrich.

Sein Vereinstrainer Alexander Blessin (52) zeigte sich von der Entscheidung überrascht. "Er kam auf uns zu und hat es so mit dem Verband auch geregelt", erklärte er. Aufgrund der immer wiederkehrenden Verletzungen zeigte sich der Coach erleichtert. "Es geht auch mal darum, den Spieler wieder gesund zu bekommen."

Inwiefern die Absage weitere Folgen für die Zukunft von Hountondji in der Nationalmannschaft hat, ist noch unklar. "Ich glaube, er liebt sein Land und er hat bisher auch immer mir den Eindruck vermittelt, dass er unbedingt für sein Land auch spielen will", sagte Blessin, der wusste, dass nicht jeder die Entscheidung toll finden werde.

So wird der Angreifer, wenn er denn fit ist, in diesem Jahr noch gegen Mainz, aber vor allem für die ersten Spiele im neuen Jahr zur Verfügung stehen, für die der Verein eigentlich nicht mit ihm geplant hatte.

Andréas Hountondji (23) verzichtet auf eine Teilnahme am Africa Cup.
Andréas Hountondji (23) verzichtet auf eine Teilnahme am Africa Cup.  © WITTERS

11. Dezember, 10.40 Uhr: St. Pauli und Leverkusen bestreiten erstes Viertelfinale

Nach der Auslosung am Sonntag steht nun auch der Termin für das DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen fest. Der FC St. Pauli kämpft gegen die Werkself am 3. Februar ab 20.45 Uhr um den Einzug ins Halbfinale.

Eineinhalb Wochen später kommt es dann in der Bundesliga zum erneuten Duell. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest.

Der FC St. Pauli trifft am 3. Februar im DFB-Pokal auf Bayer Leverkusen.
Der FC St. Pauli trifft am 3. Februar im DFB-Pokal auf Bayer Leverkusen.  © WITTERS

11. Dezember, 10.35 Uhr: Sören Storks leitet die Partie gegen den 1. FC Heidenheim

Zwei Tage vor dem Duell der Kiezkicker gegen den 1. FC Heidenheim steht auch der Schiedsrichter fest. Sören Storks (37) wird das Kellerduell am Millerntor leiten.

In dieser Saison pfiff er bereits das Auswärtsspiel von St. Pauli bei Werder Bremen (0:1). Generell lautet die Bilanz unter ihm: zwei Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Ähnlich sieht es auch bei Heidenheim aus, wobei Storks beim FCH auf die zweitmeisten Einsätze seiner Karriere kommt: drei Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen.

Sören Storks (37) pfeift am Samstag die Partie von St. Pauli gegen Heidenheim.
Sören Storks (37) pfeift am Samstag die Partie von St. Pauli gegen Heidenheim.  © Harry Langer/dpa

7. Dezember, 19.50 Uhr: FC St. Pauli muss im Pokal nach Leverkusen

Friedhelm Funkel (71) hat dem FC St. Pauli kein Glück beschert. Der Ex-Trainer zog Bayer Leverkusen als Gegner, gespielt wird beim Meister von 2023.

Wann das Viertelfinale ausgetragen wird, ist noch offen. Die Termine sind der 3. oder 4. sowie der 10. oder 11. Februar 2026. Wird es die zweite Pokalwoche, treffen beide Teams binnen weniger Tage zweimal aufeinander. Denn zwischen dem 13. und 15. Februar steigt das Liga-Rückspiel in der BayArena.

"Friedhelm Funkel hätte uns einen etwas weniger schweren Gegner zulosen können. Dennoch werden wir natürlich alles reinwerfen, um das Halbfinale zu erreichen. Als Favorit werden wir aber wohl nicht nach Leverkusen reisen", sagte Trainer Alexander Blessin (52).

Sportchef Andreas Bornemann (53) machte keinen Hehl daraus, dass man sich ein Heimspiel gewünscht hätte. "Aber wir nehmen die Auslosung an wie sie ist. Besonders gegen die großen Clubs der Bundesliga haben wir bereits starke Auftritte gezeigt."

Im DFB-Pokal-Viertelfinale müssen die Kiezkicker bei Bayer Leverkusen ran.
Im DFB-Pokal-Viertelfinale müssen die Kiezkicker bei Bayer Leverkusen ran.  © WITTERS

7. Dezember, 12 Uhr: Hauke Wahl gesundheitlich angeschlagen

Es war eine kleine Überraschung. Beim 1:1-Unentschieden in Köln musste Abwehrspieler Hauke Wahl (31) in der Halbzeit in der Kabine bleiben, der Grund war zunächst nicht erkennbar.

Nach der Partie klärte Trainer Alexander Blessin (52) aber auf. "Es war grenzwertig, dass er überhaupt gespielt hat. Er hat sich die vergangenen zwei Tage hundsmiserabel gefühlt." Trotz eines starken Infekts hatte Wahl sich für die Mannschaft geopfert.

"Unter normalen Umständen, wenn es nicht so prekär gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich darauf verzichtet", gestand der 52-Jährige. "Er wollte aber der Mannschaft helfen, hat es probiert, aber schon nach 35 Minuten gemerkt, dass es nicht mehr geht." Noch ist unklar, ob es ein Magen-Darm-Infekt oder etwas anderes ist.

Hauke Wahl (31) musste gegen Köln in der Halbzeit angeschlagen in der Kabine bleiben.
Hauke Wahl (31) musste gegen Köln in der Halbzeit angeschlagen in der Kabine bleiben.  © Imago / Jan Huebner

6. Dezember, 14.30 Uhr: St. Pauli gegen Köln mit derselben Elf wie im Pokal

Never change a winning team: Der FC St. Pauli hat rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Startelf für das Auswärtsspiel in Köln bekannt gegeben - Coach Alexander Blessin vertraut derselben Elf wie beim Pokalsieg in Gladbach.

So beginnen die Kiezkicker: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, Oppie, Fujita, Irvine - Kaars, Pereira Lage

Titelfoto: WITTERS

Mehr zum Thema FC St. Pauli: