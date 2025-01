Bürgerschaftswahl-Blog: Diese Parteien stehen auf dem Stimmzettel

Hamburg - Am Sonntag, dem 2. März 2025, findet in Hamburg die Wahl zur 23. Hamburgischen Bürgerschaft statt - genau eine Woche nach der vorgezogenen Bundestagswahl .

Oder wird Dennis Thering (40) die CDU in die Regierung führen und Rot-Grün ablösen?

15 Parteien und eine Wählervereinigung treten zur Bürgerschaftswahl an. Der Landeswahlausschuss hat diese am Montag zugelassen.

Die Handelskammer Hamburg hat die Landespolitik aufgefordert, mehr für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts zu tun.

Es gebe "viele Beispiele dafür, dass der Wirtschaft in unserer Stadt nicht die nötige Priorität eingeräumt wird", sagte Handelskammer-Präses Norbert Aust (81) am Dienstag bei der "Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns". An die eingeladenen Gäste aus der Politik um Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) appellierte er, auf die Vorschläge aus der Wirtschaft zu hören.

Die Aussichten der Hamburger Wirtschaft auf das kommende Jahr seien eher trüb, sagte Aust. Neben Investitionen in die Infrastruktur rief er zu Reformen zum Abbau von Regulierungen auf.