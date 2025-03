Ticker zur Bürgerschaftswahl in Hamburg: SPD gewinnt klar, Grüne auf Platz 3

"Meine erste Priorität ist, Rot-Grün fortzuführen", sagte Tschentscher Sonntag im ZDF. Die Koalition genieße in Hamburg "sehr große Zustimmung", sowohl inhaltlich als auch vom Regierungsstil her. Deshalb gehe die erste Frage von ihm an die Grünen, "ob wir einen rot-grünen Senat bilden wollen".

"Wir sollten uns daran erinnern, dass wir als SPD in Deutschland Wahlen gewinnen können", sagte Tschentscher auf der Wahlparty der Sozialdemokraten. Das sei eine wichtige Botschaft von Hamburg an den Rest der Republik.

"Wir sind überhaupt nicht frustriert", sagte er der ARD. "Der Abend ist noch lang. Ich denke, dass wir noch über neun Prozent kommen." Dass die AfD in Hamburg laut ersten Prognosen nur leicht dazu gewinnen dürfte, führte Nockemann auf Umstände wie "medialen Gegenwind" zurück. Jede Woche habe es zwei Demonstrationen gegen die AfD gegeben, deren Themen "an den Haaren herbeigezogen gewesen" seien, sagte Nockemann.

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank hat die Ergebnisse bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg auf die Geschlossenheit ihrer Partei zurückgeführt.

"Was uns ausgezeichnet hat, ist, dass wir zusammengestanden haben", sagte sie auf der Wahlparty ihrer Partei in Hamburg. Ihr sei nach der Verkündung der ersten Prognosen eine große Last von den Schultern gefallen.

Fegebank bedankte sich bei den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern ihrer Partei. "Ich bin einfach nur so dankbar, dass ich euch in diesen Wahlkampf führen durfte", sagte sie. "Es war so brutal, gerade in den letzten zwei Wochen. Ihr habt gestanden, wir haben gestanden."