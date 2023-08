Heimtückischer Mord? Ex (42) der getöteten Kezhia (†19) kommt vor Gericht

Stendal - Mitte April wird die Leiche der brutal ermordeten Kezhia H. (†19) in einer Kiesgrube entdeckt. Schnell steht ein Verdächtiger fest: Ihr Ex-Freund Tino B. (42). Die Staatsanwaltschaft Stendal wirft ihm nun heimtückischen Mord vor.

Das Landgericht Stendal befasst sich mit dem Fall der getöteten Kezhia (†19). © Bildmontage: dpa, Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der 42-Jährige wird angeklagt, "heimtückisch Kezhia [...] mit insgesamt 32 Messerstichen ermordet und anschließend deren Leichnam [...] vergraben zu haben", teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stendal am Freitag mit.

Am 4. März - der Tag, an dem die aus Klötze (Sachsen-Anhalt) stammende Kezhia zuletzt lebend gesehen wurde - hatte sie noch einen Ausflug mit ihrem Liebhaber Tino B. geplant. Wenig später meldete er sie als vermisst.



Wochenlang sorgten sich Freunde, Familie und die Öffentlichkeit um Kezhias Wohlbefinden, die Ermittler waren lange ratlos. Am 20. April kam dann die traurige Gewissheit: Ihre Leiche wurde in einer Grube bei einem Kieswerk in der Nähe von Helmstedt (Niedersachsen) aufgefunden.

Ihr Körper wies laut Angaben der Ermittler 32 Messerstiche und einige Brandwunden auf, weshalb die Einsatzkräfte sofort von Mord ausgingen.