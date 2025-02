Notwehr oder Mord: Hat Thomas seinen Kumpel aus Eifersucht getötet?

Thomas E. soll seinen Kumpel Tim S. aus Eifersucht getötet haben. Nun muss er sich vor dem Landgericht Görlitz verantworten.

Von Steffi Suhr

Görlitz - Tim S. (28) musste sterben, weil sein Kumpel Thomas E. (29) einen Nebenbuhler beseitigen wollte. Davon jedenfalls ist Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu (62) überzeugt. Er klagte den Lausitzer wegen Mordes aus Heimtücke an. "Denn es ging um Weibergeschichten", so der Jurist. Nun begann der Prozess am Landgericht Görlitz. Thomas beteuert "es war Notwehr".

Thomas E. (29) muss sich vor dem Görlitzer Landgericht wegen Mordes verantworten. Der Angeklagte behauptet, aus Notwehr gehandelt zu haben. © Stefan Häßler Der Schwurgerichtssaal Görlitz war brechend voll. Einige Zuschauer mussten sogar stehen. Die meisten trugen schwarze Shirts mit dem Schriftzug von Tim und seinem Sterbedatum, dem 15. April 2024. Freunde, Verwandte, Bekannte des Görlitzers wollten genau hören, was Thomas zu der Tat zu sagen hat. Immer wieder war Weinen zu hören, verließen erschütterte Zuschauer den Saal. Tapfer saßen Mutter und Bruder des Toten neben dem Oberstaatsanwalt, als der die Anklage verlas. Demnach trafen sich beide Männer an jenem Abend. Aber nach ein paar Bierchen schlug der gesellige Abend für Thomas wohl um. Denn im Gespräch bemerkte er, dass Tim ihm mehrfach Freundinnen ausgespannt hatte. Gerichtsprozesse Sachsen Tödlicher Familienstreit: Viermal stach er auf seinen Bruder ein, jetzt muss er in den Knast "Er fürchtete sogar, dass er auch seine jetzige Freundin an Tim verliert", so der Oberstaatsanwalt. "Eifersüchtig und in seiner Ehre verletzt" wollte er den Nebenbuhler beseitigen. Als sich die Männer an der Melanchthonstraße verabschiedeten, stach Thomas fünfmal mit einem Messer auf Tim ein. Ein Stich ging ins Herz. Tim brach zusammen, verblutete und starb noch auf der Straße, der Täter rannte davon.

Notwehr-Geschichte von Thomas E. hat Lücken