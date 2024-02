Mann liegt tot in Wohnung, Spuren deuten auf Gewalttat hin: 17-Jähriger in U-Haft

Mainz - Nach dem Fund einer männlichen Leiche in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz wurde ein 17-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen. Hat der Jugendliche seinen Vater getötet?

Nach dem Fund eines toten Mannes in Mainz-Bretzenheim konnte die Polizei am zurückliegenden Sonntag einen 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Der 17-Jährige sei am gestrigen Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz vorgeführt worden. Dieser habe "wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags" U-Haft angeordnet, wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte.

Damit ist klar, dass die Ermittler gegenwärtig nicht von einem Mord ausgehen. In der Folge sei der 17-Jährige in eine Jugendstrafanstalt gebracht worden.

Der Jugendliche ist der Sohn des 37-jährigen Toten, der bereits am zurückliegenden Samstagabend in einer Wohnung in Mainz-Bretzenheim aufgefunden wurde. Am Sonntagnachmittag wurde der mutmaßliche Täter in Hessen von der Polizei ausfindig gemacht, er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Wie ferner bekannt ist, stießen die Ermittler beim Auffinden der Leiche auf Spuren, die auf einen gewaltsamen Tod des 37-Jährigen hindeuten.