Einsatz am Haus des Westerwald-Mörders: Ist der 61-Jährige dorthin zurückgekehrt?

Am Donnerstag gab es am Wohnhaus des Westerwald-Mörders einen längeren Polizeieinsatz. Er soll möglicherweise in der Nacht zuvor dort gesehen worden sein.

Von Marc Thomé

Weitefeld/Elkenroth - Erneut wurde am Donnerstag das Wohnhaus des mutmaßlichen Dreifachmörders Alexander Meisner (61) in Elkenroth im Westerwald (Rheinland-Pfalz) durchsucht. Der Grund: Möglicherweise hatte sich der Gesuchte dort in der Nacht zuvor aufgehalten!

Alexander Meisner (61) soll am vergangenen Sonntag in dem kleinen Westerwald-Ort Weitefeld drei Menschen ermordet haben. © Bild-Montage: Thomas Frey/dpa, Polizeipräsidium Koblenz Wie BILD berichtet, waren am Donnerstagmittag mehrere Polizeifahrzeuge bei dem Haus vorgefahren und hatten die Umgebung weiträumig mit Sichtschutzplanen abgehängt. Auch ein Leichenspürhund sei im Einsatz gewesen. Elkenroth liegt nahe Weitefeld. Hier soll Meisner drei Menschen - ein 47 und 44 Jahre altes Ehepaar sowie deren 16-jährigen Sohn - am vergangenen Sonntag getötet haben. Seitdem wird intensiv nach dem 61-Jährigen gefahndet. Mehrere hundert Hinweise sind mittlerweile aus der Bevölkerung eingegangen. Einer davon soll nun zu dem Einsatz am Donnerstag geführt haben. Denn möglicherweise war Meisner in der Nacht in oder an seinem Haus gesehen worden. Mord Polizei vermutet: Hier soll sich der Westerwald-Killer aufhalten! Wie BILD weiter berichtet, wolle sich die Polizei nicht zu der Angelegenheit äußern, um den "Ermittlungserfolg jetzt nicht zu gefährden". Nach mehreren Stunden war der Einsatz vorbei.

Im Bereich zwischen dem Tatort in Weitefeld und Elkenroth, wo der Tatverdächtige lebte, könnte sich Meisner immer noch aufhalten. © OpenStreetMap

Westerwald-Killer hält sich vermutlich noch in der Nähe des Tatorts auf